Governo que faz política de continuidade respeita o dinheiro público

Governo diferentes devem dar continuidade às obras Crédito: Vitor Jubini

João Borges, comentarista de economia da Globonews e CBN, disse terça-feira em Vitória que está na descontinuidade de programas do governo um dos grandes problemas da gestão pública brasileira. Para ele, o fato de os governos desconsiderarem o que de bom foi gestado em administrações anteriores, pelo simples fato de quererem projetar uma nova imagem da administração, representa um desperdício de recursos, tempo e inteligência e a perda de boas iniciativas. Quem paga esta conta, sabemos todos, é a população.

É natural que uma nova administração queira se diferenciar da anterior, principalmente quando os novos governantes pertencem a grupos políticos distintos dos antecessores. É o caso, por exemplo, do presidente da República que tomará posse em 1º de janeiro que foi eleito com uma proposta explícita de mudança, notadamente em relação ao PT que governou o país na maior parte deste início de século. Ninguém desconhece que o voto anti-PT exige que Bolsonaro seja o oposto do legado Lula-Dilma.

Mas é razoável pensar que a parte saudável e positiva do governo Temer – a área econômica e as políticas de reformas e privatizações, por exemplo – deva servir como base para que o novo governo dê continuidade ao que deu certo. Como aproveitar a proposta de reforma da Previdência que já percorreu um longo caminho no Congresso e está pronta para ser votada e dar início ao tão sonhado fim dos privilégios das aposentadorias precoces do serviço público.

No Espírito Santo, a continuidade administrativa já rendeu frutos positivos no nosso passado recente. As principais diretrizes dos dois primeiros mandatos de Paulo Hartung como governador foram mantidas pelo seu sucessor e então aliado Renato Casagrande. Mesmo quando Hartung voltou ao governo fazendo oposição contundente a Casagrande, algumas políticas tiveram continuidade, como a da segurança pública, inclusive com a manutenção na pasta do mesmo secretário André Garcia. Esta foi uma das principais razões da queda progressiva da quantidade de homicídios, tendência que se mantém ainda hoje.

É desejável que sejam mantidas as políticas atuais que têm dado frutos saudáveis como as de austeridade fiscal, educação e segurança, reconhecidas como exemplos para os demais Estados da federação. Romper esta continuidade seria, como ressaltou Borges, desperdiçar um legado que é aplaudido em todo o Brasil.