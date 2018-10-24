Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Governo precisa provar eficiência da terceirização de hospitais
Opinião da Gazeta

Governo precisa provar eficiência da terceirização de hospitais

Como gestor dos recursos públicos e responsável constitucional pela prestação do serviço, Estado deve fornecer dados convincentes sobre modelo de OS. É preciso mais que discurso

Públicado em 

24 out 2018 às 10:50

Colunista

Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, será terceirizado pelo Estado Crédito: Patrícia Scalzer
Nesta semana, o governo do Estado dá mais um passo para que a rede pública de saúde passe a ser administrada por Organizações Sociais (OSs), com a inclusão de mais dois hospitais na lista dos terceirizados. Atualmente, são quatro. A medida é defendida pelo Estado sob o argumento de que traz mais eficiência ao setor. Já especialistas e sindicatos de trabalhadores apontam o contrário. Enquanto isso, o cidadão, o maior interessado na questão, fica em meio a uma guerra de versões.
>UM TEMA, DUAS VISÕES: Terceirização faz bem à saúde pública?
A Sesa garante que as OSs são mais econômicas e que não houve aumento nos indicadores de mortalidade, que há fiscalização do trabalho e que os usuários têm se mostrado satisfeitos. Já estudiosos apontam, por exemplo, que o montante de recursos transferido do poder público para as OSs é até cinco vezes maior do que em hospitais com gestão direta.
Não se trata de desmerecer um ou outro ponto de vista. As diferentes visões sobre o tema partem de fontes idôneas, autoridades em seus campos. Mas a população, ao mesmo tempo financiadora e cliente do serviço, precisa saber com certeza qual é o melhor modelo de gestão, e não simplesmente escolher um lado.
Cabe ao governo, como gestor dos recursos públicos e responsável constitucionais pela prestação do serviço, fornecer dados transparentes – e convincentes – de que as OSs são mesmo a melhor saída. É preciso mais que discurso. São necessários índices verificáveis de governança, baseados em indicadores cristalinos, como número de atendimentos e recursos dispensados. A população precisa poder fazer as contas.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados