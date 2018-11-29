Governo manda cancelar três festas no horário do expediente

As festas seriam realizadas às sextas-feiras à tarde na Seag, Aderes e Iopes. Crédito: Gazeta Online

O governo do Estado determinou que três órgãos da administração cancelem festas de confraternização de fim de ano em pleno horário do expediente. Os atos, que serão publicados hoje no Diário Oficial, determinam que haja expediente normal nas respectivas repartições.

No Blog

A decisão foi tomada nesta quinta (29) após o Blog da coluna no Gazeta Online ter publicado que a festa do Instituto de Obras Públicas do Estado (Iopes) seria realizada durante a tarde da próxima sexta-feira dia 7 de dezembro. O expediente seria de quatro horas apenas (de 8h ao meio-dia).

Mais dois

Hoje, segundo o Diário Oficial, dois órgãos também iriam trabalhar apenas pela manhã: a Secretaria de Agricultura (Seag) e a Aderes. Na parte do tarde, seria só festa; agora, será só trabalho. O contribuinte, que paga por isso tudo, agradece.

Sem atendimento

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis, o Serviço Médico-Legal de Cachoeiro não vai funcionar às quintas-feiras, temporariamente, porque o médico-legista responsável pelos atendimentos nesse dia vai tirar férias e não foi designado um substituto.

Só em Vitória

Em nota, a Sesp prometeu que os corpos e as vítimas que precisarem realizar exames serão encaminhados ao DML de Vitória. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, já foi solicitado à Sesa a cessão de médicos para auxiliarem o mais rápido possível o SML de Cachoeiro.

Dúvida

Pezão ou Mãozão?

Saiu, entrou

Tem gente arriscando que liberaram Palocci da prisão para acomodar Pezão.

E aí?

Grupos ligados ao PSB estão ansiosos com a formação do segundo escalão de Casagrande. A pergunta mais comum é: “E aí, novidades?”

Taça Colonizadores

River Plate x Boca Junior em Madri, capital do império espanhol?

Vacinação sem vacina

Pequenos proprietários rurais estão preocupados. É que termina hoje a vacinação contra a febre aftosa e não há vacina à venda nas lojas de agropecuária. Com a palavra, o Idaf.

Morto

Clientes da Vivo em Vila Velha ficaram sem internet do começo da manhã até quase 15h de ontem. Segundo a empresas, gatunos roubaram fios de cobre e deixaram a operadora sem conexão.

Um em quatro

O presidente da Câmara de Vitória, Vinícius Simões (PPS), esclarece que ele foi o único membro da mesa diretora favorável ao projeto do vereador Roberto Martins (PTB) que reduz o número de cargos comissionados da Casa.

Três em quatro

Wanderson Marinho (PSC), Dalto Neves (PTB) e Leonil (PPS), os demais integrantes do colegiado, foram contra o projeto de resolução que reduz os cargos.

Poderia isso?

Imaginem Haddad (PT), como presidente eleito, receber um alto assessor do governo cubano com honras e continência. Seria um absurdo, né?

Pode isso?

Pois é, aconteceu ontem no Rio: Bolsonaro bateu continência para o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton.

Ficção

Magno Malta perdeu a eleição por ter apoiado Bolsonaro?

Menos é mais

Uma guerra de austeridade repentina tomou conta da Câmara de Vereadores de Vitória. Agora é o vereador Denninho Silva (PPS) que apresentou um projeto reduzindo o número de vereadores da Casa de 15 para nove.

Constatação

O Vasco pode igualar em rebaixamento com o número de governadores presos no Rio.

Fechou a torneira

Com relação à nota “Cachoeira da Cesan”, publicada ontem, a Cesan diz que identificou que um registro foi aberto indevidamente por terceiros e já consertou tudo.

Alô, Papai Noel!