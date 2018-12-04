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Opinião da Gazeta

Governo cumpriu principais promessas, mesmo em cenário de crise

Espírito Santo fechou 2018 com as contas em dias, mas não passou incólume pela recessão. Ainda assim, compromissos nas áreas de Educação e Segurança foram realizados

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 21:29

Públicado em 

03 dez 2018 às 21:29

Colunista

Gestão de Paulo Hartung implantou 32 unidades do Escola Viva, com 20 mil vagas em tempo integral Crédito: Gazeta Online
Durante as eleições de 2014, a crise econômica começava a mostrar os dentes, mas ainda não era possível vislumbrar a dimensão da crise que o país atravessaria. A austeridade fiscal, portanto, não era o foco do discurso dos candidatos, que se sentiram livres para elaborar seus planos de governo. Mas os anos de mandato vieram amargos, o cenário político aprofundou o colapso, e o quadro de incertezas secou a torneira dos investimentos. É digno de nota que o Espírito Santo, cujas contas públicas dependem de royalties, tenha saído na frente dos Estados, muitos deles soterrados por dívidas, e terminado 2018 como o único com nota A do Tesouro Nacional.
É claro que o Estado não saiu incólume da crise. Paulo Hartung não conseguiu cumprir todos os compromissos assumidos na campanha de 2014, mas há promessas e promessas. Mesmo sob condições adversas, as principais delas foram realizadas, nas áreas de educação e segurança pública, esta considerada prioritária pelos próprios capixabas. Aqui, o destaque foi a redução do número de assassinatos – o Espírito Santo registou neste ano o menor índice de homicídios dolosos de sua série histórica, iniciada em 1996.
Na educação, ganha relevo a implantação do Escola Viva, que soma 32 unidades e 20 mil vagas em tempo integral. As inovações em pedagogia e em gestão do modelo estão confirmadas e devem se transformar em programa de Estado, não de governo. O governador eleitor, Renato Casagrande, prometeu que dará continuidade ao projeto, que precisa ser seguido pelos futuros gestores do Estado. O planejamento atual da Sedu tem projeção para que, até 2030, haja 300 unidades em tempo integral, cobrindo todo o ensino médio e até 25% do segundo ciclo do fundamental. Se algo for mudado, deve ser para aprimorar ainda mais o Escola Viva, não para interromper essa trajetória.
O Espírito Santo avançou em questões-chave, mesmo navegando em mar bravio. Mas, como dito, não passou incólume. É importante frisar que há entraves que precisam ser enfrentados com urgência, especialmente no que se refere à infraestrutura, motor para melhoria da economia e da qualidade de vida. Se os últimos quatro anos foram de cortes drásticos para manter o equilíbrio fiscal – o que não foi promessa de campanha, mas foi cumprido com louvor pelo Estado –, o novo governo começa com estimativas mais otimistas. Em águas mais tranquilas, as prioridades mudam. E as promessas se renovam.

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