Governo cumpriu principais promessas, mesmo em cenário de crise

Na educação, ganha relevo a implantação do Escola Viva, que soma 32 unidades e 20 mil vagas em tempo integral. As inovações em pedagogia e em gestão do modelo estão confirmadas e devem se transformar em programa de Estado, não de governo. O governador eleitor, Renato Casagrande,, que precisa ser seguido pelos futuros gestores do Estado. O planejamento atual da Sedu tem projeção para que, até 2030, haja 300 unidades em tempo integral, cobrindo todo o ensino médio e até 25% do segundo ciclo do fundamental. Se algo for mudado, deve ser para aprimorar ainda mais o Escola Viva, não para interromper essa trajetória.