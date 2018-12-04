Governo cumpriu principais promessas, mesmo em cenário de crise

Durante as eleições de 2014, a crise econômica começava a mostrar os dentes, mas ainda não era possível vislumbrar a dimensão da crise que o país atravessaria. A austeridade fiscal, portanto, não era o foco do discurso dos candidatos, que se sentiram livres para elaborar seus planos de governo. Mas os anos de mandato vieram amargos, o cenário político aprofundou o colapso, e o quadro de incertezas secou a torneira dos investimentos. É digno de nota que o Espírito Santo, cujas contas públicas dependem de royalties, tenha saído na frente dos Estados, muitos deles soterrados por dívidas, e terminado 2018 como o único com nota A do Tesouro Nacional.
É claro que o Estado não saiu incólume da crise. Paulo Hartung não conseguiu cumprir todos os compromissos assumidos na campanha de 2014, mas há promessas e promessas. Mesmo sob condições adversas, as principais delas foram realizadas, nas áreas de educação e segurança pública, esta considerada prioritária pelos próprios capixabas. Aqui, o destaque foi a redução do número de assassinatos – o Espírito Santo registou neste ano o menor índice de homicídios dolosos de sua série histórica, iniciada em 1996.
Na educação, ganha relevo a implantação do Escola Viva, que soma 32 unidades e 20 mil vagas em tempo integral. As inovações em pedagogia e em gestão do modelo estão confirmadas e devem se transformar em programa de Estado, não de governo. O governador eleitor, Renato Casagrande, prometeu que dará continuidade ao projeto, que precisa ser seguido pelos futuros gestores do Estado. O planejamento atual da Sedu tem projeção para que, até 2030, haja 300 unidades em tempo integral, cobrindo todo o ensino médio e até 25% do segundo ciclo do fundamental. Se algo for mudado, deve ser para aprimorar ainda mais o Escola Viva, não para interromper essa trajetória.
O Espírito Santo avançou em questões-chave, mesmo navegando em mar bravio. Mas, como dito, não passou incólume. É importante frisar que há entraves que precisam ser enfrentados com urgência, especialmente no que se refere à infraestrutura, motor para melhoria da economia e da qualidade de vida. Se os últimos quatro anos foram de cortes drásticos para manter o equilíbrio fiscal – o que não foi promessa de campanha, mas foi cumprido com louvor pelo Estado –, o novo governo começa com estimativas mais otimistas. Em águas mais tranquilas, as prioridades mudam. E as promessas se renovam.