Governador vai decidir seu voto uma semana antes da eleição

Paulo Hartung: "Pelo menos 40% da sociedade não se encantou com as propostas extremistas". Crédito: Gazeta Online

Paulo Hartung (MDB) ainda não definiu a quem vai apoiar para presidente. O governador diz que prefere esperar a última semana antes da eleição para anunciar seu candidato, que será aquele que tiver mais chances de representar a “agenda reformista e modernizadora” que ele defende para o país.

Os nomes

Alckmin (PSDB), Marina (Rede), Amoêdo (Novo), Meirelles (MDB) ou Alvaro Dias (Podemos) estão entre suas opções. “Pelo menos 40% da sociedade não se encantou pelas propostas extremistas, mesmo diante de um ambiente péssimo”, diz.

A divisão

PH lamenta que o campo “reformista-modernizador” esteja muito fragmentado, sem um nome que unifique esse movimento. “Estamos assistindo a um cabo de guerra insensato. A questão mais relevante para o país neste momento é qual rumo vamos tomar. O país não aguenta mais quatro anos de aventura e inexperiência.”

O fator Ciro

Ciro Gomes (PDT) por enquanto não foi incluído pelo governador entre as opções: “Ciro ainda não mostrou compromisso com a agenda reformista e modernizadora. Se sinalizar para essa agenda tão importante para o país, pode ser ele o nome”.

Sujaram o Veado

Um recente mutirão de limpeza no Rio Veado, em Guaçuí, encontrou objetos curiosos: três celulares, mochila, carcaça de computador e de ventiladores e bolsas femininas, entre outras tralhas.

O tucano

Não é só Lelo Coimbra no MDB: César Colnago, presidente estadual do PSDB, levou quase toda a verba do partido para os candidatos a deputado federal. O vice-governador recebeu R$ 500 mil de doação partidária.

Os pardais

Os dois outros candidatos do PSDB à Câmara dos Deputados (Izaías Júnior e Neuza) receberam R$ 6,4 mil e R$ 5 mil respectivamente.

Nosso é dela

Num debate recente, a candidata do PT a governador, Jackeline Rocha, recorreu ao termo “nosso desemprego”. Tem razão: tudo começou com Dilma.

Às urnas

Além da eleição geral de 7 de outubro, dois pleitos vão continuar movimentando o Estado: em novembro, na OAB-ES; e em fevereiro do ano que vem, a escolha da nova direção da Unimed Vitória.

Desperdício?

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, concedeu no ano passado o título de Cidadão Vila-Velhense a João Dória, na expectativa de que o tucano fosse o próximo presidente do país. Dória concorre ao governo do São Paulo.

Data venia, doutor!

A construção da sede da OAB em Cariacica foi embargada e multada pela prefeitura. Os motivos: não havia projeto aprovado, licença de obra e licença ambiental. Além disso, fizeram uma intervenção na calçada que a tornou inacessível.

Agora vai

Aridelmo Teixeira (PTB) fez grande alarde por ter saído de 1% para 3% nas intenções de voto. No Twitter, ele passou de três para 24 seguidores. Ninguém segura mais, gente.

O ranking

O candidato que tem mais seguidores no microblog é Casagrande (PSB), com 48,3 mil pessoas. É seguido por Rose de Freitas (Podemos), com 16,6 mil, Manato (PSL), com 3,3 mil e André Moreira, do PSOL, com 361. Jackeline Rocha (PT) não tem Twitter.

Desumanidades

De Rose de Freitas num debate: “Quero ser a governadora mais humana do Estado”. Será que a outra governadora, Luíza Grimaldi (a única, por sinal), não era humana?

Desce daí, Cabo!

Alguém precisa avisar ao Cabo Daciolo (Patriota) para ele não esquecer de descer do monte. É que no dia 7 de outubro tem eleição.

O país dos privilégios

O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, de 54 anos de idade, se afastou da força-tarefa da Lava Jato até se aposentar, no início do ano que vem. Aliás, aposentadorias precoces de servidores públicos, principalmente os mais privilegiados, não precisariam passar por uma Lava Jato?

Haja divã

Na França, a líder da extrema direita, Marine Le Pen, fará testes de sanidade mental por pregar a violência. Se essa moda pegasse aqui...

Alô, Paulo Guedes!