Governador e bancada precisam se unir para destravar obras no Estado

Porto de Vitória: ampliação de terminais é urgente Crédito: Divulgação/ Codesa

A criação de uma secretaria nacional de Desestatização anunciada pelo governo de Jair Bolsonaro pode se mostrar como um caminho para que o Espírito Santo tenha oportunidade e espaço de diálogo para resolver gargalos históricos de infraestrutura. Destravar obras e projetos virou um imbróglio, pois os últimos presidentes não mostraram muito empenho em resolvê-los. Obras como a duplicação da BR 262 e a ampliação de terminais portuários da Codesa se arrastam há anos e não saem do papel.

Com a nova secretaria, a ser comandada pelo empresário Salim Mattar Júnior, dono da Localiza, os representantes eleitos do Espírito Santo passam a ter uma nova porta a ser batida em busca de soluções para suas demandas que, encalhadas, freiam a vocação estadual para o comércio exterior e represam a geração de emprego e desenvolvimento.

Projetos que precisam deslanchar não faltam. Nos últimos anos foram prometidos investimentos para que os portos da Codesa fossem ampliados para receber navios de maior porte, o que continua sendo expectativa. Outros projetos de portos privados também enfrentam problemas como demora na liberação de licenças por órgãos federais, o que contribui para que eles não se concretizem na velocidade prometida.

Temos ainda as negociações para a construção de uma ferrovia ligando Vitória a Presidente Kennedy, e futuramente ao Rio, cujos acordos costurados até agora com o Planalto não foram concretizados. E uma queixa do leilão em bloco do Aeroporto de Vitória com o terminal de Macaé (RJ), que desvalorizaria a outorga do capixaba.

Já as rodovias federais que cortam o Estado e são essenciais para escoar a produção local, atrair turistas e movimentar a economia, carecem de investimentos para melhorias nas pistas e na sinalização, casos da BR 259 e da BR 262, cuja tão aguardada duplicação virou uma novela.

Escolhido pelo superministro da Economia, Paulo Guedes, o empresário Sallim Mattar terá como missão a busca de maior eficiência na gestão dos ativos da União. Sallim tem experiência de mercado e capacidade de negociação – oportunidade que deve ser aproveitada pelo governador eleito do Estado e pela nova bancada capixaba.

Uma saída a ser considerada é a concessão à iniciativa privada, modelo no qual o bem é liberado para exploração, mas continua sendo da União. Neste caso, se faz essencial estabelecer metas e prazos, com fiscalização rigorosa para o cumprimento do acordado.