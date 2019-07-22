"Golpe do baú": lei tem mecanismos para evitar prática?

Você já deve ter ouvido alguém falar a expressão “golpe do baú”. Ela é usada para designar aquelas pessoas que se casam por interesses financeiros, e o caso acontece principalmente entre casais com grande diferença de idade. Nesta segunda-feira, José Eduardo Coelho Dias fala sobre o “golpe do baú” e indica o que a lei postula. Para evitar o golpe, o Código Civil determina que o casamento de pessoas com mais de 70 anos só pode ser feito pelo regime da separação obrigatória de bens. Acompanhe!