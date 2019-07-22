Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • "Golpe do baú": lei tem mecanismos para evitar prática?
Questões de Família

"Golpe do baú": lei tem mecanismos para evitar prática?

Para evitar o golpe, o Código Civil determina que o casamento de pessoas com mais de 70 anos só pode ser feito pelo regime da separação obrigatória de bens. Saiba mais!

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:32

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:32
Você já deve ter ouvido alguém falar a expressão “golpe do baú”. Ela é usada para designar aquelas pessoas que se casam por interesses financeiros, e o caso acontece principalmente entre casais com grande diferença de idade. Nesta segunda-feira, José Eduardo Coelho Dias fala sobre o “golpe do baú” e indica o que a lei postula. Para evitar o golpe, o Código Civil determina que o casamento de pessoas com mais de 70 anos só pode ser feito pelo regime da separação obrigatória de bens. Acompanhe!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 22-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados