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Saúde

Glória Menezes está internada com infecção respiratória

Atriz de 83 anos tem mais de 40 papéis entre novelas, minisséries e seriados

Publicado em 

14 fev 2018 às 06:19

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 06:19

A atriz Glória Menezes posa ao lado do marido Tarcísio Meira Crédito: Cristina Granato / Divulgação
A atriz Glória Menezes está internada no hospital CopaStar, em Copacabana, Zona Sul do Rio, com quadro de infecção respiratória. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da rede.
Não há detalhes sobre o estado de saúde da atriz no momento, nem desde quando ela está internada. Musa do teatro, televisão e cinema, Glória Menezes marcou a história da dramaturgia brasileira.
Casada com Tarcísio Meira, que também é ator, Glória estreou na televisão em 1968, na novela Sangue e Areia, da Globo, e já participou de mais de 40 atrações da emissora. Seu último papel na televisão foi em 2015, na novela Totalmente Demais.
 

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