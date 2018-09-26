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Orlando Caliman

Garantia para execução de obras é essencial para o Brasil avançar

Uma vantagem do seguro garantia de obras é que o poder público não necessita do aparato de fiscalização

Públicado em 

26 set 2018 às 19:42
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Obras na Leste-Oeste, em Cariacica: projeto sofreu vários atrasos ao longo da execução Crédito: Marcelo Prest
No Brasil, são raros, senão raríssimos, os casos de obras públicas executadas dentro dos prazos e valores acordados em contrato. Situação mais comum é encontrarmos obras inacabadas, muitas delas abandonadas, e outras que se estendem em prazo e dinheiro gasto. O prejuízo recai sobre a população que acaba ficando sem tê-las para seus usos e benefícios e, pior ainda, tendo que arcar com os gastos delas decorrentes.
Se bem observarmos, essa realidade não se apresenta como novidade no nosso país. Ao contrário, certamente e infelizmente estamos afirmando e confirmando um comportamento histórico padrão nos contratos de obras e serviços por parte do poder público, mesmo que nesse transcurso tivessem sido apontadas as fontes causais do problema e suas soluções. Aliás, no Brasil, somos sempre ótimos em diagnosticar os problemas e até em propor soluções; porém, quase nulos em prover soluções efetivas para eles.
Infelizmente estamos afirmando e confirmando um comportamento histórico padrão nos contratos de obras e serviços por parte do poder público
A questão das obras públicas inacabadas é um exemplo perfeito. Perguntemos a especialistas da área e chegaremos rapidamente a constatação de que os problemas estão concentrados em grandes questões, como planejamento, elaboração de projeto executivo e processo de contratação. A outra questão é aquela que assegura a capacidade e idoneidade na execução.
Outros países já encontraram saídas para esse tipo de problema, caso dos Estados Unidos, Canadá e tantos outros. Nesses países institui-se a figura do seguro obrigatório de obras e serviços públicos. Nos Estados Unidos são aplicados desde 1893. Lá, exigem-se a contratação de seguro do projeto executivo – “Bid Bondss” -, que garante a qualidade do projeto, que é analisada e avaliado pela seguradora na licitação; o “Performance Bonds”, que é a garantia da execução; e ainda o “Payment Bonds” - garantia dos pagamentos.
Uma das vantagens do seguro garantia de obras é que o poder público não necessita dispor do aparato de fiscalização. A seguradora, ente privado, é que se encarrega disso e, naturalmente, com muito mais eficiência e diligência. Afinal, o interesse em não ter problema com a obra é dela. Ganha a população que tem a garantia da execução, pois caso ocorram problemas, estes serão resolvidos pela seguradora.
No nosso caso, o curioso, para não dizer inusitado, é que já temos dispositivo legal que institui a figura do seguro garantia na contratação de obras e serviços. Está lá na Lei 8.666 – de 1993, Lei das Licitações, no seu artigo sexto. A questão é que a sua aplicabilidade, além de não ter sido regulamentada, não foi tornada obrigatória. Somente em 2016 o Senado, através do PLS 274, propôs tornar obrigatório o seguro garantia para contratos acima de R$ 10 milhões. No entanto, o projeto está parado na relatoria. Urge fazê-lo caminhar. O país precisa.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

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