Gama entre a cruz e a espada

“Agora somos passageiros do trem do desespero, porque estamos com o tempo contado. São pouquíssimos dias para conseguir uma decisão administrativa. Esse concurso foi minha vida nos últimos quatro anos.” O desabafo é de Rodrigo Lima Rangel, morador de Vitória. Ele é um dos 14 candidatos classificados e aprovados no último concurso para juízes substitutos promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES), mas ainda não nomeados. O grupo ainda tem esperança de tomar posse, mas esta se esvai com o passar do tempo, e mais ainda a cada dia até o próximo dia 26, quando expira o prazo de validade do concurso, homologado em 26 de maio de 2014 pelo então presidente do TJES, Sérgio Bizzotto.

Segundo Rodrigo, desde 2014, eles já se reuniram cerca de 15 vezes com a direção da tribunal. Em vão. No fim de fevereiro, ele e outros dez candidatos moveram ação na Justiça reclamando seu “direito subjetivo à nomeação e à posse”. Entretanto, a juíza Heloísa Cariello não acolheu o pedido de nomeação imediata. Como declarou na coluna de ontem, o atual presidente do TJES, desembargador Sérgio Gama, considera-se impedido de fazer as nomeações até o dia 26, a menos que haja alguma decisão judicial em favor dos candidatos. Isso em razão da situação fiscal do Poder Judiciário capixaba. Gama teme que, com isso, o tribunal volte a ultrapassar o limite legal de gasto com pessoal, como ocorreu entre 2015 e 2017.

Por outro lado, todos (OAB, Associação de Magistrados, candidatos e o próprio Gama) admitem o déficit de juízes hoje existente nas comarcas e, consequentemente, a necessidade de reposição do efetivo. A situação é agravada pelo fato de a Justiça estadual ter passado dez anos sem nomear um só juiz, de 2004 a 2014.

O dilema do presidente, então, é o seguinte: se ele resolve um problema, pode agravar outro, e vice-versa. Se nomeia os aprovados, Gama (também ele, precipuamente, um juiz) faz justiça a esses candidatos e ajuda a melhorar a prestação do serviço jurisdicional, mas pode desequilibrar as contas. Se não os nomeia, mantém o equilíbrio fiscal, mas as Varas continuam desprovidas de juízes e os habilitados para serem juízes continuam desprovidos do direito de ocupar o cargo para o qual foram aprovados.

Estes últimos têm vários argumentos para defender a própria nomeação.

PARA CANDIDATOS, NOMEAÇÕES SÃO URGENTES

O primeiro argumento dos aprovados que aguardam as nomeações contraria a fala de Sérgio Gama. O presidente do TJES afirma estar de mãos atadas e não poder realizar as nomeações por ato adminitrativo, por uma questão de responsabilidade fiscal, deixando as decisões nas mãos da Justiça (e de Deus). Rodrigo Lima Rangel contrapõe que, na verdade, há independência entre as decisões das esferas jurídica e administrativa. Para ele, mesmo que a Justiça tenha negado o pleito dos candidatos no primeiro grau, isso não impede que o presidente da Corte proceda administrativamente em favor dos candidatos.

“Essa declaração dele, de que a decisão está nas mãos da Dra. Heloísa, eu sinceramente não consigo entender. Ele já exclui a possibilidade de uma decisão administrativa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A seara administrativa é completamente independente da jurídica. É uma questão de vontade política”, argumenta o candidato.

Melhora econômica

Gama está mostrando a máxima prudência com a questão fiscal, para não criar despesas adicionais e assim extrapolar os limites legais. Mas, na visão dos candidatos, o maior problema que jogou o TJES na crise fiscal não foram os próprios gastos com pessoal e sim a queda vertiginosa na receita total do Estado de 2015 a 2017. E isto, para eles, já estaria superado. Tanto é assim, alegam, que o percentual de gastos com pessoal do TJES hoje está em 5,62% da receita corrente líquida estadual nos 12 meses anteriores, percentual registrado no último mês de março. O limite é 6% da receita. No auge da crise, em agosto de 2015, esse índice chegou a 6,3%.

“O que houve foi uma queda brutal de receita estadual por conta da crise financeira. As projeções de receita feitas em 2014 se frustraram. Nessa crise, não faltava dinheiro para pagar. O que impedia o TJES de fazer novas nomeações era o limite legal de gasto com pessoal. Mas desde 2017 a receita do Estado melhorou um pouco, de modo que agora o TJES tem um espaço. O impeditivo não existe mais”, afirma Rodrigo.

O déficit de juízes

Pelos cálculos dos candidatos, confirmados por Gama, atualmente existem cerca de 50 Varas no Espírito Santo desprovidas de juízes. “É como se fossem postos de saúde sem médicos”, compara Rodrigo. “A nomeação é um anseio nosso, claro, mas também é um anseio de todo o Judiciário capixaba. No interior, a prestação jurisdicional é uma ficção.”

A questão dos servidores

Gama assumiu a presidência em dezembro de 2017. No mês seguinte, concedeu aos servidores do Judiciário uma reposição salarial que estava represada desde o fim de 2015. O funcionalismo inclui outras reivindicações, como nova recomposição salarial. Sem poder atender a todos, Gama terá que priorizar.

“O aumento para os servidores inviabiliza a nossa nomeação agora, mas a recíproca não é verdadeira. O aumento pode ser feito mais à frente, até de forma retroativa. Já a nomeação de juízes só pode ser feita até o dia 26 de maio. Sabemos que ambas as demandas são urgentes. Mas apresentamos a Gama um estudo mostrando que, se ele der o aumento, inviabilizará nossa nomeação”, salienta o representante dos candidatos.

Salário inicial

Atualmente, um juiz substituto de 1º grau inicia a carreira com salário bruto de R$ 27,4 mil.

Vagas ociosas

Pelos cálculos da Amages e dos candidatos, a Justiça estadual capixaba tem hoje 99 cargos de juízes não preenchidos e 48 Varas se encontram sem juízes.

Vagas ocupadas

Segundo o presidente da Amages, hoje a Justiça estadual tem 337 membros, divididos em juízes de 1º grau (309) e desembargadores (28). Aproximadamente metade atua nas Varas da Grande Vitória. “Para você ter uma ideia, hoje temos menos juízes do que em 2004”, afirma Turíbio.

Entenda a novela

O concurso em questão consiste em uma novela iniciada em 2006, ano em que foi lançado o edital. O CNJ chegou a suspender o processo algumas vezes. As provas foram realizadas a partir de 2011, e o concurso foi enfim homologado em 2014. Inicialmente, o edital previa o provimento de 30 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Convocados

Porém, ao longo desse tempo, surgiram novas vagas, por causa, por exemplo, de aposentadorias ou falecimentos. Desde 2014, foram chamadas dezenas dos que haviam ficado no cadastro de reserva. Ao todo, cerca de 85 candidatos foram considerados aprovados, dos quais cerca de 70 chegaram a ser nomeados e empossados. Mas alguns deles já deixaram o cargo, porque depois passaram em outros concursos.

“Deus a ilumine”