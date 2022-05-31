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Messi rebate Mbappé e diz que jogar na América do Sul é muito difícil

O capitão argentino disse que é muito difícil se classificar para a Copa pelas Eliminatórias Sul-Americanas e que sua seleção está preparada para enfrentar qualquer europeu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2022 às 21:35

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 21:35

Futebol
Messi discordou educadamente de Mbappé Crédito: Divulgação/PSG
Lionel Messi não concorda com a opinião de seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, de que o futebol é mais avançado na Europa do que na América do Sul. O capitão argentino disse que é muito difícil se classificar para a Copa pelas Eliminatórias Sul-Americanas e que sua seleção está preparada para enfrentar qualquer europeu.
"Não vi como ele disse isso, ou o que ele disse", introduziu Messi, em entrevista à 'TyC Sports'. Em seguida, ele acrescentou: "Mas muitas vezes falamos com os meninos na Espanha, quando voltávamos de uma Eliminatória, dizendo: 'Você sabe como seria difícil para vocês se classificarem para a Copa do Mundo se tivessem que jogar lá?'."
"Colômbia, altura, calor, Venezuela... Todos [os países] têm um condicionante diferente que faz com que fique muito mais difícil, além de serem grandes seleções, com grandes jogadores e o futebol estar mais equilibrado independentemente do rival. Penso que estamos preparados para jogar contra qualquer equipe europeia", completou Messi.

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