Messi rebate Mbappé e diz que jogar na América do Sul é muito difícil

Messi discordou educadamente de Mbappé Crédito: Divulgação/PSG

Lionel Messi não concorda com a opinião de seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, de que o futebol é mais avançado na Europa do que na América do Sul. O capitão argentino disse que é muito difícil se classificar para a Copa pelas Eliminatórias Sul-Americanas e que sua seleção está preparada para enfrentar qualquer europeu.

"Não vi como ele disse isso, ou o que ele disse", introduziu Messi, em entrevista à 'TyC Sports'. Em seguida, ele acrescentou: "Mas muitas vezes falamos com os meninos na Espanha, quando voltávamos de uma Eliminatória, dizendo: 'Você sabe como seria difícil para vocês se classificarem para a Copa do Mundo se tivessem que jogar lá?'."