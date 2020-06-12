Lyon tenta a contratação do uruguaio Godín, zagueiro da Inter de Milão

Na Inter de Milão desde o início da temporada, o zagueiro Diego Dodín pode já estar de saída para a França. Segundo a "RMC Sport", o Lyon estaria pensando na contratação do uruguaio de 34 anos.

O grande entrave, no entanto, seria o salário de Godín. Atualmente, o jogador nerazzurri tem um alto vencimento, que gira em torno de 6 milhões de euros por ano (R$ 34 milhões). Este montante é considerado acima do teto do clube francês.E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!De olho no líder, Borussia Dortmund visita o Fortuna DüsseldorfVeja as atrações esportivas que rolam na TV neste fim de semanaRetorno da Champions com jogos em uma só cidade ganha força na Uefa E MAIS: