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3 a 2

Juventude vira, Flu minimiza estrago e duelo segue aberto na Copa do Brasil

O jogo de volta do confronto de oitavas será disputado na próxima quarta-feira (07), às 21h30, no Maracanã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2024 às 06:39

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 06:39

O Juventude saiu atrás, mas buscou a virada e venceu o Fluminense por 3 a 2, nesta quinta-feira (1º), no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves fizeram para o Jaconero no segundo tempo. Lima marcou para o tricolor no começo do jogo e Thiago Santos fez no fim.
Fluminense marca no fim e vaga nas quartas da Copa do Brasil será decidida no Maracanã
Fluminense marca no fim e vaga nas quartas da Copa do Brasil será decidida no Maracanã Crédito: William Anacleto/FFC
O técnico Jair Ventura conquistou a primeira vitória com o Juventude desde que voltou ao clube.
Mano Menezes mexeu no time e escalou Marcelo como meia de criação. Thiago Silva, que não perdeu desde que voltou ao Flu, foi poupado.
A partida de volta está marcada para a próxima quarta (7), no Maracanã.

O jogo

O time carioca pressionou desde o primeiro toque e foi recompensado. Com o time avançado, Nonato foi rápido para pegar sobra perto da área e inverter com um cruzamento. Lima não estava marcado e teve tranquilidade para dominar e deixar o Flu na frente logo na primeira finalização do jogo.
O Juventude melhorou depois de sofrer o gol. A equipe da casa demonstrou muita irritação com a arbitragem e ficou refém das próprias reclamações. Dois jogadores foram amarelados no mesmo lance, e sobrou cartão até para o técnico Jair Ventura. Com muitas faltas, o ritmo do jogo ficou travado.
A virada ficou para o segundo tempo. Liderados por Jean Carlos, os mandantes não demoraram para ficar na frente do placar. O primeiro gol saiu aos dois minutos com Lucas Barbosa, e o segundo veio aos 10 com Rodrigo Sam. Jair Ventura fez alterações no meio de campo, e Diego Gonçalves fechou a conta com um golaço de fora da área três minutos depois de sair do banco.
Flu diminui e minimiza estrago. Na reta final do jogo, Jhon Arias cruzou para a área e Thiago Santos fez o segundo dos cariocas para deixar o confronto aberto para o jogo de volta.

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