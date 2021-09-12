Internazionale sai na frente, mas leva empate da Sampdoria fora de casa no Campeonato Italiano

Atual campeã, a Internazionale teve o primeiro tropeço na nova edição do Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe de Simone Inzaghi ficou apenas no empate em 2 a 2 contra a Sampdoria neste domingo. FedericoDimarco e Lautaro Martínez marcaram os gols dos nerazzurri. Com o resultado, ficou nos sete pontos e pode perder lugar no G-5 da competição.
+ Veja as principais imagens da estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester UnitedA Inter de Milão começou melhor a partida e foi coroada com um gol logo aos 18 minutos de jogo. O zagueiro Federico Dimarco cobrou uma falta com força perto da área e estufou as redes da Sampdoria. Contudo, a vantagem durou pouco tempo e Maya Yoshida deixou tudo igual para o time da casa aos 33' em chute que desviou em Dzeko antes de entrar.
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Ainda no etapa inicial deu tempo da Inter pular à frente no placar, com gol de Lautaro Martínez. Aos 44 minutos, o atacante argentino recebeu de Barella e completou para o gol. Dois minutos após o retorno dos vestiários, a Sampdoria igualou novamente o placar, com Augello em assistência de Bereszynski. O time da casa foi melhor até o fim, mas não conseguiu a virada.