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Copa do Brasil

Fluminense e Cruzeiro iniciam no Maracanã disputa de vaga na Copa do Brasil

Clubes se reencontram depois de três anos sem embates e almejam vaga nas quartas de final da CDB

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 12:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2022 às 12:31
Fábio irá reencontrar ex-clube na noite desta quinta-feira
Fábio irá reencontrar ex-clube na noite desta quinta-feira Crédito: Lucas Merçon
Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os cariocas levam vantagem na história do confronto. Em 83 jogos, a Raposa venceu 26, enquanto o Tricolor das Laranjeiras saiu vitorioso em 35. Em 22 oportunidades, os times ficaram no empate. As duas equipes não se enfrentam desde 2019, ano em que o Cruzeiro foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.
A última vitória do Cruzeiro diante do Flu foi em agosto de 2018, pela 21ª rodada do Brasileirão daquele ano, no Mineirão. O jogo terminou 2 a 1 para a Raposa, com direito a gol contra de ambos os lados. Dessa partida em diante, foram três empates e uma vitória do Fluminense nos quatro últimos confrontos da equipe, sendo que dois jogos foram justamente pela Copa do Brasil daquele ano.
O Cruzeiro se deu melhor após dois resultados iguais e ficou com a vaga às quartas de final na decisão por pênaltis, com direito a uma defesa de Fábio, que hoje é jogador do Tricolor. Curiosamente, Fernando Diniz era o treinador da equipe na ocasião.

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As duas equipes vão se reencontrar pela Copa do Brasil em cenários diferentes da última vez. O Cruzeiro amarga seu terceiro ano na Série B, mas dessa vez como líder e com uma equipe organizada e com modelo de jogo muito bem definido por Paulo Pezzolano. Recentemente, o time bateu a marca de nove vitórias consecutivas, sendo oito pela Série B e uma pela Copa do Brasil.
Já o Fluminense viveu altos e baixos ao não se classificar para a fase de grupos da Libertadores e ser eliminado da Sul-Americana. Diniz chegou ao clube há quase dois meses após o pedido de demissão de Abel Braga. Com a vitória diante do Avaí, na rodada passada, a equipe soma 18 pontos e dormiu na sexta posição da Série A.

ELENCOS

Para encarar o Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz não deve ter problemas. Só não estarão à disposição atletas que não fazem parte do time titular. O Tricolor deve ir a campo com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Luiz Henrique, Cano e Arias.
Do lado mineiro do confronto,  tem dois desfalques confirmados. O atacante Jajá está contundido, enquanto o meio-campista Neto Moura já atuou na competição pelo Mirassol. Rafa Silva e Adriano devem ser seus substitutos, respectivamente.
Dessa forma, o time mineiro deve ir para campo com a seguinte escalação: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Adriano, Fernando Canesin, Geovane Jesus e Matheus Bidu; Rafa Silva (Daniel Jr.) e Edu.

O JOGO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Horário: 19h (de Brasília) desta quinta-feira (23)
Juiz: André Luís de Freitas Castro (GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Transmissão: Sportv e Premiere

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