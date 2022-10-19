Flamengo e Corinthians buscam título da Copa do Brasil no Maracanã

Flamengo e Corinthians têm um encontro marcado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partir das 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (19) as equipes disputam o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. Após um empate sem gols no confronto de ida, na última semana em Itaquera, o troféu fica com aquele que vencer, no tempo regulamentar ou na disputa de pênaltis (em caso de empate nos 90 minutos).

Porém, mesmo com números tão positivos, o técnico Dorival Júnior afirmou, em entrevista coletiva após o primeiro jogo da final, que não se deve apontar um favorito em uma final como essa: “Foi um jogo [o primeiro da final] bem jogado, as duas equipes procuraram o gol. São duas grandes equipes, não há favorito. Temos que jogar com muito cuidado e jogar mais se quisermos a busca pelo resultado”.

Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final da Copa do Brasil Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A esperança da torcida rubro-negra está concentrada nos homens de frente da equipe. Pedro, que assumiu o papel de centroavante do Flamengo, vem se destacando muito, enquanto Gabriel Barbosa deixou de jogar centralizado para cair mais pelas pontas.

Sem poder contar com o volante João Gomes, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, Dorival Júnior deve mandar a campo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel Barbosa.

Já o Corinthians confia demais na dupla Róger Guedes e Yuri Alberto, que, junto com Renato Augusto, têm sido decisivos para o time de Parque São Jorge. Mas, logo após o 0 a 0 da partida de ida, o técnico português deixou claro que, para alcançar o triunfo final, competitividade é fundamental: “Vamos ter que ser competitivos no Maracanã e ganhar a Copa lá. Eles vão jogar o jogo deles e nós o nosso”.

Um jogo para definir tudo, um jogo para decidir quem leva a #FinalCopaDoBrasil de 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣...



Se preparem, muitas emoções estão por vir! 😬



🎨: @cauecomce pic.twitter.com/SQkn8gJtso — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 19, 2022

Para tentar cumprir esta missão, o Corinthians deposita suas esperanças em: Cássio; Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.