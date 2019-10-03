Filipe Luís e Arrascaeta sofrem entorse no joelho e serão reavaliados

Tudo igual no primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Libertadores Crédito: RAUL PEREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lance - O Flamengo saiu "castigado" da Arena do Grêmio nesta quarta-feira, quando dominou o rival, mas ficou no empate em 1 a 1 na partida de ida da semifinal da Libertadores. Além do gol sofrido no fim e os três gols anulados pelo VAR, três jogadores deixaram o duelo como preocupações para o departamento médico do clube: o lateral-esquerdo Filipe Luís e os meias Arrascaeta e Gerson.

Gerson, substituído aos 27 minutos da etapa final, sentiu dores na coxa direita. Já Filipe Luís e Arrascaeta sofreram entorse no joelho esquerdo. O trio será reavaliado pelo DM nesta quinta-feira, mas já podem ser considerados baixas para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.