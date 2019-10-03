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Flamengo x Grêmio

Filipe Luís e Arrascaeta sofrem entorse no joelho e serão reavaliados

Gerson também deixou o jogo contra o Grêmio, na Arena, com dores, e passará por avaliação do departamento médico do Flamengo nesta quinta-feira

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 06:33

Publicado em 

03 out 2019 às 06:33
Tudo igual no primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo pelas semifinais da Libertadores Crédito: RAUL PEREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO
Lance - O Flamengo saiu "castigado" da Arena do Grêmio nesta quarta-feira, quando dominou o rival, mas ficou no empate em 1 a 1 na partida de ida da semifinal da Libertadores. Além do gol sofrido no fim e os três gols anulados pelo VAR, três jogadores deixaram o duelo como preocupações para o departamento médico do clube: o lateral-esquerdo Filipe Luís e os meias Arrascaeta e Gerson.

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Gerson, substituído aos 27 minutos da etapa final, sentiu dores na coxa direita. Já Filipe Luís e Arrascaeta sofreram entorse no joelho esquerdo. O trio será reavaliado pelo DM nesta quinta-feira, mas já podem ser considerados baixas para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.
A partida será na Arena Condá, em Chapecó, por isso a delegação rubro-negra permanecerá em Porto Alegre até sexta-feira, quando embarca para Santa Catarina. Na quinta, o time realiza um trabalho regenerativo na capital gaúcha.

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