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Futebol

Com polêmica, Botafogo empata com o Caxias e avança na Copa do Brasil

Pela vantagem do empate, Alvinegro consegue a classificação para a segunda fase da competição. Gaúchos reclamam de pênalti não marcado e árbitro chega a ser agredido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 00:55

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 00:55

Botafogo empatou com o Caxias, mas garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Botafogo/DIvulgação
Não faltou emoção, polêmica e confusão. O empate em 1 a 1 entre Botafogo e Caxias, na noite desta quarta-feira (05), no Rio Grande do Sul, em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil, classificou o Alvinegro para a segunda fase pela vantagem do empate, eliminando os gaúchos, foram com muitos ingredientes. Pedro Raul, pelos visitantes, e Carlos Alberto, pelos donos da casa, fizeram os gols. Mas ainda teve polêmica com pênalti não marcado, e confusão demais ao apito final - o árbitro Lucas Canetto Bellote chegou a ser agredido.
Com o resultado, o Botafogo pega o vencedor de Toledo e Náutico na segunda fase da Copa do Brasil, ainda sem data confirmada. No domingo (09), ambas as equipes voltam a campo por seus estatuais: no Carioca, o Botafogo pega o Fluminense, enquanto no Gaúcho, o Caxias pega o Esportivo. 

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Por ser jogo único, com o Botafogo tendo a vantagem do empate para se classificar à segunda fase da Copa do Brasil, tanto os jogadores alvinegros quanto os do Caxias foram para ao ataque. Com bastante movimentação, deram espaços e criaram grandes oportunidades de gol. Aos quatro minutos, a primeira chance foi do Caxias, com Vinícius Baiano tentando para excelente defesa de Gatito Fernández. O Botafogo, aos 12, teve a primeira chance e fez o 1 a 0: Pedro Raul, mostrando estrela, apareceu bem para completar após desvio de Carli. 
O resultado adverso no placar parcial não desanimou o Caxias. Cinco minutos depois do Botafogo abrir o marcador, os gaúchos fizeram o 1 a 1 com Carlos Alberto. E com um golaço, diga-se de passagem. Da entrada da área, limpou e estufou as redes alvinegras. Ainda na etapa inicial, o Caxias teve a chance da virada aos 31, com Juninho Potiguar, mas Marcelo Benevenuto apareceu bem para tirar o perigo, e aos 34, com Vinícius Baiano, mas o goleiro apareceu com maestria. Ainda antes do intervalo, Gilmar cruzou, a bola bateu em Benevenuto, o Caxias pediu pênalti, mas o árbitro Lucas Canetto Bellote mandou o jogo seguir.

Polêmica 

No segundo tempo, o Caxias mostrou-se estar um pouco mais cansado. O Botafogo, com a vantagem do empate, administrou mais o resultado. Apenas perto dos acréscimos que a emoção voltou a se destacar, com os gaúchos pressionando pela vitória para não serem eliminados. Aos 44 minutos, com Gilmar. Aos 45, com Da Silva. Aos 50, com Laércio... Fim de jogo, empate em 1 a 1, Caxias se despede da Copa do Brasil e o Alvinegro avançou. Com o apito final, uma grande confusão dos jogadores do Caxias junto ao árbitro, que chegou a ser agredido por um membro da comissão técnica. Nada justifica violência, meus amigos. Cenas lamentáveis, infelizmente, em pleno 2020.

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