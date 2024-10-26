  Barcelona massacra Real com golaço de Raphinha e show de Lewa
Em pleno Bernabéu

Barcelona massacra Real com golaço de Raphinha e show de Lewa

O atacante polonês foi o nome do jogo. O camisa 9 marcou dois gols em um intervalo de dois minutos e colocou o Barcelona em vantagem. Ele ainda perdeu uma chance clara de anotar o hat-trick
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 19:25

O Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid e atropelou o rival por 4 a 0, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.
Crédito: Reuters/Folhapress
Lewandowski foi o nome do jogo em Madri. O camisa 9 marcou dois gols em um intervalo de dois minutos e colocou o Barcelona em vantagem ele ainda perdeu uma chance clara de anotar o hat-trick.
Yamal e Raphinha completaram o massacre dos Culés. O brasileiro, inclusive, marcou um golaço ao encobrir Lunin e fechar a conta no Bernabéu.
Vini Jr teve atuação apagada no último jogo antes da Bola de Ouro. O camisa 7 do Real Madrid, que é favorito ao prêmio da próxima segunda-feira (28), não conseguiu vencer a marcação adversária e foi mal quando teve chance de marcar.

O Barcelona abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. A equipe chegou aos 30 pontos e abriu seis justamente para o Real Madrid, atual segundo colocado, que tem 24.
O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (2), quando visita o Valencia, às 17h (de Brasília). No dia seguinte, o Barcelona recebe o Espanyol, às 12h15. Os dois jogos são válidos pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi frenético no Bernabéu e teve o Real Madrid sofrendo com os impedimentos. As duas equipes conseguiram criar boas chances, mas os mandantes foram mais perigosos. O principal problema, no entanto, foi a ansiedade. Isso porque, os Merengues tiveram oito impedimentos marcados  quatro só de Mbappé. O francês, inclusive, chegou a marcar um gol que foi anulado após checagem do VAR.
O massacre do Barcelona veio no segundo tempo. O jogo parecia favorável ao Real Madrid até a chegada dos 10 minutos da etapa final, quando Lewandowski começou o seu show. Com o 2 a 0 no placar, o Barça se armou para os contra-ataques e não teve piedade do rival, matando o jogo e aplicando a goleada nas chances que teve. Nocauteados, os Merengues apenas assistiram o desfile culé no Bernabéu.

