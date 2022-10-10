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Na Argentina

Atacante engana árbitro, marca 'gol fantasma' e evita queda de time

Lance bizarro foi protagonizado por Matías Ruiz, do Victoriano Arenas, da Argentina, que chutou bola para fora, mas saiu comemorando e teve tento validado na quarta divisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2022 às 07:41

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 07:41

Um lance completamente inusitado salvou um time do rebaixamento neste fim de semana. Em duelo válido pela quarta divisão argentina, o Victoriano Arenas se livrou do descenso após o atacante Matías Ruiz fingir que fez um gol no duelo com o Lamadrid.
Na jogada, Ruiz recebeu um lançamento na intermediária, carregou a bola com velocidade para área ignorando a marcação adversária, quando estava livre bateu rasteiro e forte para fora. Porém, o atacante abriu os braços e saiu comemorando efusivamente como se tivesse anotado um tento. Seus companheiros de time se juntaram na comemoração, enquanto os jogadores do Lamadrid reclamavam com a arbitragem.
Ignorando as reclamações, o árbitro do jogo, Jonathan De Oto confirmou o gol e deu sequência à partida, deixando os adversários do Victoriano Arenas revoltados e até mesmo a equipe de transmissão da partida confusa com a marcação.
A partida terminou em 2 a 1 para o Victoriano Arenas. O segundo tento da equipe foi marcado após uma cobrança de pênalti. Com o resultado, a equipe evitou o rebaixamento e ainda viralizou na internet.

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