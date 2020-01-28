Fraternidade Tabajara: santuário de Umbanda celebra seus 80 anos

Cerimônia na Fraternidade Tabajara Crédito: Marcelo Prest/arquivo

Os membros da Fraternidade Tabajara – o santuário de Umbanda em Cariacica – convidam a todos para celebrarem seus 80 anos de fundação! A programação festiva começa neste domingo (02), a partir das 8h30, na sede da fraternidade, no bairro Tabajara. Toda a comunidade está convidada.

Neste dia, além da programação normal, haverá apresentação do Coral Vozes da Planície, distribuição de lembrança, bolo e homenagem ao dia de Iemanjá. A fundação da Fraternidade Tabajara é consagrada a Iemanjá, sendo o dia 2 de fevereiro uma das datas dedicadas a esse orixá no Brasil.

De acordo com os membros da fraternidade, milhares de pessoas já foram beneficiadas com atendimentos na parte espiritual ao longo de todos esses anos, seja no terreiro através dos guias espirituais, seja na evangelização na sala esotérica, seja com as curas físicas realizadas no Ambulatório Tabajara, e também nos trabalhos de descarrego e desobsessão.

A Fraternidade Tabajara foi fundada pelo irmão Octávio Ferreira Paes em 2 de fevereiro de 1940. O primeiro Médium Chefe foi o irmão José Batista de Carvalho. A irmã Maria de Lourdes Poyares Labuto assumiu a função de Médium Chefe em 1945. Em 1952 foi erguido o Templo atual, através de orientação Espiritual através dela.

Em 1963 a médium, com recursos próprios e com apoio do Estado, fundou a primeira escola da região para que pudesse prestar amparo social à comunidade da região além do espiritual. Após sua morte, foi inaugurada a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria de Lourdes Labuto em sua homenagem.

Luiz Augusto Labuto, médium chefe da Fraternidade Tabajara Crédito: Joviana Venturini

Em 1975, após sua morte, que os integrantes da casa chamam de desenlace corpóreo, seu filho caçula, Luiz Augusto Labuto, assumiu a Fraternidade Tabajara e continua sendo o médium chefe.

O Templo tem o formato de uma grande cruz, com cantos arredondados, com três cúpulas, todo edificado em tijolos, inclusive as cúpulas, que são de tijolos em pé. Imponente na sua cúpula central uma estátua do Índio Tabajara (Mentor Chefe), que com seus braços abertos rende homenagens ao Monte Moxuara, símbolo geográfico e histórico do Município de Cariacica.

Em uma época onde a maior parte do município era rural, uma pequena vila começou a surgir em volta do Santuário. Logo, a região passou a ser chamada de Tabajara, o que destaca a identificação dos moradores mais antigos com a fraternidade.

O santuário de Umbanda fica localizado na Rodovia José Henrique Sette, Tabajara, Cariacica. Os telefones de contato: (27) 3336-4666 e 99845-8770