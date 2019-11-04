Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Fotos: o festão de Halloween que agitou Vitória
RENATA RASSELI

Fotos: o festão de Halloween que agitou Vitória

Kaiky Plaster reuniu 300 pessoas, em festa, no último  dia 31, no Spírito Jazz

Públicado em 

03 nov 2019 às 23:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Halloween: KaykyPlaster Crédito: LoveinPhoto
Kaiky Plaster recebeu  vips numa festa que promete virar tradição. O K Hallow In ferveu o Spirito Jazz, no último dia 31, dia oficial das bruxas.  Na recepção, os  convidados foram recebidos por  personagens macabros.  As DJs Gardenia Bonatto e  Lorelai ferveram a pista da noite, que teve ainda o violinlive de Thiago Pandim. O serviço ficou a cargo do Cosmô, de Marcelo Netto e Letícia Rody. 
Halloween: Letícia Rody e Marcelo Netto Crédito: LoveinPhoto

Halloween de Kayky Plaster

Halloween: Leticia Rody Crédito: LoveinPhoto

DEBATE EM FORTALEZA

O presidente do Centrorochas, Frederico Robison, será um dos debatedores do II Fórum IBRO (Instituto Brasileiro das Rochas Ornamentais), ao lado do alemão Peter Becker, grande referência do setor de rochas internacional e do fundador do instituto, Carlos Rubens Alencar. O evento acontecerá no dia 05 de novembro tem como tema “Pensando o setor em 2068”. Em tempo, o fórum faz parte da Fortaleza Brasil Stone Fair 2019, que acontece de 5 a 9 deste mês, no Ceará.

ENERGIA SOLAR

A Fortlev Solar, nova empresa do grupo, vai realizar treinamento para integradores, que são os profissionais responsáveis pelas instalações dos sistemas de energia limpa, no próximo dia 6, na sede da empresa, em Vitória.

DE PARIS PARA VITÓRIA

Após lançar seu novo livro em Paris, a dermatologista Patrícia Deps prepara o lançamento da obra “O dia em que mudei de nome: hanseníase e estigma”, no próximo dia 6, na Mosaico Fotogaleria. Ilustrado com fotos de Tadeu Bianconi e participação do escritor Adilson Vilaça, o livro conta a trajetória de pessoas atingidas por hanseníase que eram obrigadas a viver em instituições de internação e traz relatos de pacientes que viveram no Hospital Colônia Pedro Fontes, em Cariacica.
QUERIDOS DE RR: Patrícia Castro e Heliene Del Esposti Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTE NO CENTRO DE VIX

Léo Bahia convida para para a abertura da exposição "Anatomia do Imaginário",  de Vinicius Figueiredo, que abre no próximo dia 12, na Léo Bahia Arte Contemporânea, Centro, Vitória.
QUERIDOS DE RR: Guilherme e Denise Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

NEGÓCIOS

Fabrício Almeida é o novo gerente da equipe de Eduarda Buaiz. Ele é um dos que já está por dentro das transformações pelas quais passam as empresas do grupo da família. 
FESTA. Serjão Magalhães e Rosana Guasti Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Empresa capixaba só trabalha com time de profissionais mulheres

Que venha o Lideranças da Rede Gazeta de 2020!

Coreógrafo do Carnaval do Rio vai preparar comissão de frente da MUG

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados