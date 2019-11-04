Fotos: o festão de Halloween que agitou Vitória

Halloween: KaykyPlaster Crédito: LoveinPhoto

Kaiky Plaster recebeu vips numa festa que promete virar tradição. O K Hallow In ferveu o Spirito Jazz, no último dia 31, dia oficial das bruxas. Na recepção, os convidados foram recebidos por personagens macabros. As DJs Gardenia Bonatto e Lorelai ferveram a pista da noite, que teve ainda o violinlive de Thiago Pandim. O serviço ficou a cargo do Cosmô, de Marcelo Netto e Letícia Rody.

Halloween: Letícia Rody e Marcelo Netto Crédito: LoveinPhoto

Halloween de Kayky Plaster

Halloween: Leticia Rody Crédito: LoveinPhoto

DEBATE EM FORTALEZA

O presidente do Centrorochas, Frederico Robison, será um dos debatedores do II Fórum IBRO (Instituto Brasileiro das Rochas Ornamentais), ao lado do alemão Peter Becker, grande referência do setor de rochas internacional e do fundador do instituto, Carlos Rubens Alencar. O evento acontecerá no dia 05 de novembro tem como tema “Pensando o setor em 2068”. Em tempo, o fórum faz parte da Fortaleza Brasil Stone Fair 2019, que acontece de 5 a 9 deste mês, no Ceará.

ENERGIA SOLAR

A Fortlev Solar, nova empresa do grupo, vai realizar treinamento para integradores, que são os profissionais responsáveis pelas instalações dos sistemas de energia limpa, no próximo dia 6, na sede da empresa, em Vitória.

DE PARIS PARA VITÓRIA

Após lançar seu novo livro em Paris, a dermatologista Patrícia Deps prepara o lançamento da obra “O dia em que mudei de nome: hanseníase e estigma”, no próximo dia 6, na Mosaico Fotogaleria. Ilustrado com fotos de Tadeu Bianconi e participação do escritor Adilson Vilaça, o livro conta a trajetória de pessoas atingidas por hanseníase que eram obrigadas a viver em instituições de internação e traz relatos de pacientes que viveram no Hospital Colônia Pedro Fontes, em Cariacica.

QUERIDOS DE RR: Patrícia Castro e Heliene Del Esposti Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTE NO CENTRO DE VIX

Léo Bahia convida para para a abertura da exposição "Anatomia do Imaginário", de Vinicius Figueiredo, que abre no próximo dia 12, na Léo Bahia Arte Contemporânea, Centro, Vitória.

QUERIDOS DE RR: Guilherme e Denise Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

NEGÓCIOS

Fabrício Almeida é o novo gerente da equipe de Eduarda Buaiz. Ele é um dos que já está por dentro das transformações pelas quais passam as empresas do grupo da família.