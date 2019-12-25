FOTOS: mostra décor exibe ambientes inspirados na natureza

A empresária Sandra Demoner escolheu o tema “Um Retorno à Natureza” para a sua 9ª mostra anual de decoração, que foi aberta na última semana, e ficará em cartaz até o final de 2020. A proposta ”. Para desenvolver o projeto, que alinha os conceitos de funcionalidade, tecnologia e beleza, foi convidado um time de profissionais renomados do Estado. São eles: Daniela Andrade, Sérgio Palmeira, Sergio Paulo Rabelo, Max Mello, Augusto Pacheco, Mônica Demoner e Maria Cláudia Avancini.