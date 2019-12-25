Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • FOTOS: mostra décor exibe ambientes inspirados na natureza
Renata Rasseli

FOTOS: mostra décor exibe ambientes inspirados na natureza

Daniela Andrade, Sérgio Palmeira, Sergio Paulo Rabello, Max Mello, Augusto Pacheco, Mônica Demoner e Maria Cláudia Avancini são os profissionais da mostra

Públicado em 

25 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mônica e Sandra Demoner Crédito: Wesley Barcelos
A empresária Sandra Demoner escolheu o tema “Um Retorno à Natureza” para a sua 9ª mostra anual de decoração, que foi aberta na última semana, e ficará em cartaz até o final de 2020. A proposta ”. Para desenvolver o projeto, que alinha os conceitos de funcionalidade, tecnologia e beleza, foi convidado um time de profissionais renomados do Estado. São eles: Daniela Andrade, Sérgio Palmeira, Sergio Paulo Rabelo, Max Mello, Augusto Pacheco, Mônica Demoner e Maria Cláudia Avancini.
O estilo rústico a elementos naturais e sustentáveis, mantendo a sensação de tranquilidade e aconchego da natureza, além de conforto e a elegância, são destaques nos ambientes. Para isso, foram utilizados nos ambientes adornos e peças feitas à mão, crochê, algodão natural, palha e tapetes naturais, mesclados à contemporaneidade de novidades em persianas, papéis de paredes, entre outros elementos do décor.
Elia Lucas e Augusto Pacheco Crédito: Wesley Barcelos
Sabrina Balbi, Renan Duarte, Geraldo Lino, Ana Marsiglia e Carlos Holz Crédito: Wesley Barcelos
Vanessa Di Francesco, Adriani Chiappani e Luciane Barreto Crédito: Wesley Barcelos
Adriana e Moyses Demoner Crédito: Wesley Barcelos
Sergio Palmeira e Sandra Demoner Crédito: Wesley Barcelos

Veja Também

Confira ideias de decoração para renovar a sua varanda

Decoração rústica: parede de tijolinho é tendência e surge até adesivo

Primavera: 4 dicas de decoração para deixar a casa com a cara da estação

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados