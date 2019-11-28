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Renata Rasseli

Fotos: confira quem prestigiou o Gazeta Empresarial Guarapari

Realização da TV Gazeta, o evento premiou as marcas mais lembradas da cidade, em festa nesta quarta-feira (27)

Públicado em 

28 nov 2019 às 10:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

4º Prêmio Gazeta Empresarial Guarapari Crédito: Adessandro Reis
Fechando o ciclo de 2019 do Gazeta Empresarial, Guarapari recebeu a 4ª edição da premiação que celebra as marcas mais lembradas pelo mercado local.
O Instituto Futura realizou uma pesquisa durante o período de 3 a 6 de maio, com 400 entrevistados da região.
Como de costume, ninguém fica parado no Gazeta Empresarial. Dessa vez, a festa foi embalada banda de jazz Finest Hour e por Claudio Bocca. O evento é uma realização da TV Gazeta e vai acontecer no MEX Guarapari, a partir das 20h, para convidados.
Durante o ano, outras seis cidades também receberam o Prêmio Gazeta Empresarial, todas com a temática “Vamos criar o futuro”. São elas: Aracruz, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e, mais recentemente, Nova Venécia.

Gazeta Empresarial Guarapari 2019

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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