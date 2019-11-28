Fotos: confira quem prestigiou o Gazeta Empresarial Guarapari

4º Prêmio Gazeta Empresarial Guarapari Crédito: Adessandro Reis

Fechando o ciclo de 2019 do Gazeta Empresarial, Guarapari recebeu a 4ª edição da premiação que celebra as marcas mais lembradas pelo mercado local.

O Instituto Futura realizou uma pesquisa durante o período de 3 a 6 de maio, com 400 entrevistados da região.

Como de costume, ninguém fica parado no Gazeta Empresarial. Dessa vez, a festa foi embalada banda de jazz Finest Hour e por Claudio Bocca. O evento é uma realização da TV Gazeta e vai acontecer no MEX Guarapari, a partir das 20h, para convidados.

Durante o ano, outras seis cidades também receberam o Prêmio Gazeta Empresarial, todas com a temática “Vamos criar o futuro”. São elas: Aracruz, Colatina, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e, mais recentemente, Nova Venécia.

Gazeta Empresarial Guarapari 2019