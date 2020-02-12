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Renata Rasseli

FOTOS: Confira quem prestigiou a abertura da Vitória Stone Fair

Aberta nesta terça-feira (11), a feira reúne 240 expositores e compradores de rochas ornamentais de 23 países

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 11:50

Públicado em 

12 fev 2020 às 11:50
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O presidente da Findes, Léo de Castro; a vice-governadora Jaqueline Moraes, e o presidente do Sindirochas, Tales Machado: na abertura da feira, no Pavilhão de Carapina Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiada a abertura da Vitória Stone Fair 2020, na noite desta terça-feira (11), no Pavilhão de Carapina, na Serra. A expectativa é de que até o final desta semana mais de 18 mil pessoas passem pelo evento, que pretende atrair compradores de rochas de 23 países. Ao todo, 240 expositores apresentam novidades em rochas ornamentais, exibidas em formatos de bancos, cubas e até banheiras.
Camilo Cola, Camilinho Cola, Andrea Cola e Ronaldo Barbosa Crédito: Monica Zorzanelli
De acordo com o presidente do Sindirochas, Tales Machado, o evento é uma oportunidade de mostrar aos compradores as novidades inéditas disponíveis no mercado. "O Brasil tem uma diversidade de rochas fantástica. Isso que desperta a curiosidade dos clientes de todo o mundo", destacou. 

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Vivian Coser e Glauco Ferrer Crédito: Mônica Zorzanelli
O Espírito Santo é o maior exportador de rochas ornamentais do país. No ano passado, o setor do Estado movimentou mais de US$ 1 bilhão em exportações.
Renata Malenza Crédito: Mônica Zorzanelli

Abertura da Vitória Stone Fair 2020

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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