FOTOS: Confira quem prestigiou a abertura da Vitória Stone Fair

O presidente da Findes, Léo de Castro; a vice-governadora Jaqueline Moraes, e o presidente do Sindirochas, Tales Machado: na abertura da feira, no Pavilhão de Carapina

De acordo com o presidente do Sindirochas, Tales Machado, o evento é uma oportunidade de mostrar aos compradores as novidades inéditas disponíveis no mercado. "O Brasil tem uma diversidade de rochas fantástica. Isso que desperta a curiosidade dos clientes de todo o mundo", destacou.