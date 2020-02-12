FOTOS: Confira quem prestigiou a abertura da Vitória Stone Fair

Foi super prestigiada a abertura da Vitória Stone Fair 2020, na noite desta terça-feira (11), no Pavilhão de Carapina, na Serra. A expectativa é de que até o final desta semana mais de 18 mil pessoas passem pelo evento, que pretende atrair compradores de rochas de 23 países. Ao todo, 240 expositores apresentam novidades em rochas ornamentais, exibidas em formatos de bancos, cubas e até banheiras.
De acordo com o presidente do Sindirochas, Tales Machado, o evento é uma oportunidade de mostrar aos compradores as novidades inéditas disponíveis no mercado. "O Brasil tem uma diversidade de rochas fantástica. Isso que desperta a curiosidade dos clientes de todo o mundo", destacou.
O Espírito Santo é o maior exportador de rochas ornamentais do país. No ano passado, o setor do Estado movimentou mais de US$ 1 bilhão em exportações.