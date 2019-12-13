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Renata Rasseli

FOTOS: Confira quem participou do Amigo X da Revista.ag

A troca de presentes foi realizada nesta quinta-feira (12), no Restaurante Cosmô. O resultado será publicado na edição do dia 21

Públicado em 

13 dez 2019 às 12:17
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Participantes do 10º Amigo X da Revista.ag Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi um sucesso a  10ª edição do Amigo X da Revista.AG, que reuniu celebridades das artes, esporte, música e empresários, para a troca de presentes nesta quinta-feira (12), no restaurante Cosmô, na Praia do Canto. O resultado será publicado nas edições impressa e digital do próximo dia 21 em A GAZETA. Os participantes deste ano foram o  cantor Jeremias Reis, a chef Bia Brunow, a dermatologista Ana Paula Galeão,  o designer Paulo Kunsch, o empresário da moda Igor Sousa, a artista plástica Milena Almeida, a fotógrafa Mônica Zorzanelli, o atleta Paulo André Camilo, o executivo Leo Balestrassi e a sexóloga Virgínia Pelles. Todos eles foram recebidos pela  editora da Revista.ag, Mariana Perini. O menu da noite foi assinado pela chef Marja Akina, e foi servido acompanhado de vinhos portugueses Sottal Branco e Casabel Rosé da vinícola Val do Rio, do chope da Casa 107 e de drinques assinados pelo bartender Gerson Vaz, do Cosmô, e Frederico Medeiros, da cachaça Santa Terezinha. 
10º Amigo X da Revista.ag: A chef Marja Akina, o proprietário do Cosmô Marcelo Netto e o editor da Revista.ag Mariana Perini Crédito: Monica Zorzanelli
10º Amigo X da Revista.ag: Ceviche Cosmô Crédito: Monica Zorzanelli
10º Amigo X da Revista.ag: drinques do Cosmô Crédito: Monica Zorzanelli
10º Amigo X da Revista.ag Crédito: Monica Zorzanelli
10º Amigo X da Revista.ag: Milena Almeida e Maria Sanz Crédito: Monica Zorzanelli
10º Amigo X da Revista.ag: Carlos e Paulo André Camilo Crédito: Monica Zorzanelli
Participantes do amigo X com a equipe da Revista.ag Crédito: Monica Zorzanelli
Lu Bowen e Ana Paula Galeão Crédito: Monica Zorzanelli
Marcelo Netto, Renata Rasseli e Mariana Perini Crédito: Monica Zorzanelli
Pedro Permuy, Mariana Perini e Renata Rasseli Crédito: Monica Zorzanelli
Igor Sousa, Bia Brunow e Milena Borges Crédito: Monica Zorzanelli
Bia Brunow, Virginia Pelles e Jeremias Reis Crédito: Monica Zorzanelli
Virginia Pelles e Mônica Zorzanelli Crédito: Monica Zorzanelli
Paula Stange e Pedro Permuy Crédito: Monica Zorzanelli
Leo Balestrassi e Igor Sousa Crédito: Mônica Zorzanelli
Lu Bowen, Paulo Kunsch, Mariana Perini e Ana Paula Galeão Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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