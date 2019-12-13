FOTOS: Confira quem participou do Amigo X da Revista.ag

Foi um sucesso a 10ª edição do Amigo X da Revista.AG, que reuniu celebridades das artes, esporte, música e empresários, para a troca de presentes nesta quinta-feira (12), no restaurante Cosmô, na Praia do Canto. O resultado será publicado nas edições impressa e digital do próximo dia 21 em A GAZETA. Os participantes deste ano foram o cantor Jeremias Reis, a chef Bia Brunow, a dermatologista Ana Paula Galeão, o designer Paulo Kunsch, o empresário da moda Igor Sousa, a artista plástica Milena Almeida, a fotógrafa Mônica Zorzanelli, o atleta Paulo André Camilo, o executivo Leo Balestrassi e a sexóloga Virgínia Pelles. Todos eles foram recebidos pela editora da Revista.ag, Mariana Perini. O menu da noite foi assinado pela chef Marja Akina, e foi servido acompanhado de vinhos portugueses Sottal Branco e Casabel Rosé da vinícola Val do Rio, do chope da Casa 107 e de drinques assinados pelo bartender Gerson Vaz, do Cosmô, e Frederico Medeiros, da cachaça Santa Terezinha.