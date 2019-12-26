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Renata Rasseli

FOTOS: Cerimonialista famosa do ES casa-se na véspera de Natal

Stella Miranda e Zeller Bernardino selaram a união no dia 24 ao lado da família e amigos do casal

Públicado em 

26 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Eduardo Borges, Talita Espíndula, Bero Costa, Stella Miranda e Zeller Bernardino, Zander, Zeller e Zeffir: família reunida para celebrar a união Crédito: Mônica Zorzanelli
Uma das cerimonialistas mais badaladas do Estado, reconhecida por planejar grandes casamentos, aniversários e eventos empresariais, Stella Miranda escolheu o Natal para celebrar sua união com Zeller Bernardino. A escolha da data, nada típica para celebrar um casamento, muito menos em Vitória, tinha um motivo especial: o casal se conheceu numa noite de Natal via aplicativo de encontros, enquanto ela viajava pra Nova York. O cenário escolhido para a cerimônia intimista foi ateliê de Ana Paula Castro, em Bento Ferreira, que, para a noiva, é o lugar mais lindo de Vitória. E a celebrante Natasha Siviero emocionou os convidados ao contar a história de amor do casal. Muito emocionada, a noiva fez questão de declarar em seus votos a parceria de Zeller durante o seu tratamento contra o câncer de mama. A decoração do espaço foi assinada pelos craques Atila Teles e Ana Coelho. Já  o bolo, uma verdadeira obra de arte, foi assinado por Junior Vieira. Os doces foram de Leninha Moreira. Já Claudia Moulin foi a responsável pela mesa de entradas e a equipe do restaurante Passarin, de Pedra Azul, assinou a ceia de Natal.  Confira fotos do casamento: 
Família dos noivos Crédito: Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli e os noivos Crédito: Mônica Zorzanelli
Celina Alegro, Sergio Paulo Rabello e Alessandro De Prá Crédito: Mônica Zorzanelli
 Fabio e Sofia Portela e Letícia e Fábio Ruschi Crédito: Mônica Zorzanelli
Lilia Mello e Eneas  Vianna Crédito: Mônica Zorzanelli
Claudia Giestas, João Luiz Bianchi e Laura Crédito: Mônica Zorzanelli
Ricardo Meyerfreund e Rosalva Pazó Crédito: Mônica Zorzanelli
Klinger Barbosa e Thais Daher Crédito: Mônica Zorzanelli
Claudia Moulin e Juliana Leão Crédito: Mônica Zorzanelli
André e Giovanna Rosa Crédito: Mônica Zorzanelli
Alessandra Chiabay e Atila Teles Crédito: Mônica Zorzanelli
Alexandre Vasconcellos e Mônica Zorzanelli Crédito: Mônica Zorzanelli
Ana Paula Castro e Ana Maria Coelho Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduardo Santa Clara e Hariton Nathanailidis Crédito: Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Ivan Coelho, Alessandra Seadi e Victor Sarcinelli Crédito: Mônica Zorzanelli
Celina Alegro, Giovana Santos, Ana Paula Castro e Alessandra Seadi Crédito: Mônica Zorzanelli

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O bolo do casamento assinado por Júnior Vieira Crédito: Renata Rasseli
A ceia do casamento de Zeller e Stella Crédito: Renata Rasseli
Detalhes da decoração Crédito: renata rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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