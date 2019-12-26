FOTOS: Cerimonialista famosa do ES casa-se na véspera de Natal

Uma das cerimonialistas mais badaladas do Estado, reconhecida por planejar grandes casamentos, aniversários e eventos empresariais, Stella Miranda escolheu o Natal para celebrar sua união com Zeller Bernardino. A escolha da data, nada típica para celebrar um casamento, muito menos em Vitória, tinha um motivo especial: o casal se conheceu numa noite de Natal via aplicativo de encontros, enquanto ela viajava pra Nova York. O cenário escolhido para a cerimônia intimista foi ateliê de Ana Paula Castro, em Bento Ferreira, que, para a noiva, é o lugar mais lindo de Vitória. E a celebrante Natasha Siviero emocionou os convidados ao contar a história de amor do casal. Muito emocionada, a noiva fez questão de declarar em seus votos a parceria de Zeller durante o seu tratamento contra o câncer de mama. A decoração do espaço foi assinada pelos craques Atila Teles e Ana Coelho. Já o bolo, uma verdadeira obra de arte, foi assinado por Junior Vieira. Os doces foram de Leninha Moreira. Já Claudia Moulin foi a responsável pela mesa de entradas e a equipe do restaurante Passarin, de Pedra Azul, assinou a ceia de Natal. Confira fotos do casamento: