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Leonel Ximenes

Foto de criança sozinha na Vila Rubim ganha prêmio nacional

"Sem infância", da jornalista Thaiana Gomes, ficou em 3º lugar em concurso promovido pela Ouvidoria e pela Controladoria-Geral da União, em Brasília

Públicado em 

21 nov 2019 às 12:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O menino que vende doces na escadaria de uma loja contempla o movimento do comércio na Vila Rubim Crédito: Thaiana Gomes
A foto de uma criança, sozinha, que vendia doces na Vila Rubim, da jornalista capixaba Thaiana Gomes  ficou em 3º lugar no Concurso Nacional de Fotografia da Ouvidoria-Geral e da Controladoria-Geral da União (OGU/CGU), na categoria “Xi...errou o foco!” A categoria contemplou fotografias que mostram situações nas quais os serviços e políticas públicas não estão sendo executados adequadamente e, portanto, podem ser objeto de reivindicação de melhorias por meio dos instrumentos de participação social.
“Essa foto foi feita nas escadarias do Mercado da Vila Rubim, em Vitória, onde esse menino vendia doces. Com a foto eu quis tratar sobre o trabalho infantil. E cenas como essas são vistas todos os dias pela nossa cidade, infelizmente. Deparo-me muito com essa situação nas ruas e nos ônibus também”, lamenta a fotógrafa.
O prêmio será entregue dia 3 de dezembro, em Brasília, durante a cerimônia em comemoração ao Dia Internacional Contra a Corrupção. As fotos premiadas serão veiculadas nas publicações da Ouvidoria-Geral da União.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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