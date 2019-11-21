Foto de criança sozinha na Vila Rubim ganha prêmio nacional

O menino que vende doces na escadaria de uma loja contempla o movimento do comércio na Vila Rubim Crédito: Thaiana Gomes

A foto de uma criança, sozinha, que vendia doces na Vila Rubim, da jornalista capixaba Thaiana Gomes ficou em 3º lugar no Concurso Nacional de Fotografia da Ouvidoria-Geral e da Controladoria-Geral da União (OGU/CGU), na categoria “Xi...errou o foco!” A categoria contemplou fotografias que mostram situações nas quais os serviços e políticas públicas não estão sendo executados adequadamente e, portanto, podem ser objeto de reivindicação de melhorias por meio dos instrumentos de participação social.

“Essa foto foi feita nas escadarias do Mercado da Vila Rubim, em Vitória, onde esse menino vendia doces. Com a foto eu quis tratar sobre o trabalho infantil. E cenas como essas são vistas todos os dias pela nossa cidade, infelizmente. Deparo-me muito com essa situação nas ruas e nos ônibus também”, lamenta a fotógrafa.