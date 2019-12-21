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Opinião da Gazeta

Força Nacional: não há proteção policial que baste sem proteção social

Redução da violência em Cariacica terá êxito quando a presença do Estado se der não por meio de policiais, mas de políticas

Públicado em 

21 dez 2019 às 04:00

Colunista

Agentes da Força Nacional patrulham bairro de Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer
Em um país em que o número de homicídios equivale à queda de um Boeing 737 lotado por dia, reduzir os índices de criminalidade é uma tarefa tanto hercúlea quanto necessária. Se não há receita de bolo, ciência e experiência ao menos já provaram que alguns ingredientes não podem faltar nessa missão. Neste momento, as atenções se voltam para Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, laboratório de ensaio para uma nova tática de enfrentamento à violência que, se der certo, pode se converter em modelo.
Com foco em crimes violentos, como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos, o Em Frente Brasil é uma das maiores apostas de Sergio Moro à frente do Ministério da Justiça, ao lado do pacote anticrime. O programa alia medidas de segurança pública a ações sociais e econômicas, encarando a criminalidade de forma holística, como deve ser. Em três meses de implantação, apenas a primeira fase, batizada de “choque de segurança”, com as ações de ostensividade e repressão, permitem alguma avaliação.
Desde o desembarque da Força Nacional nas cinco cidades que formam o projeto-piloto, balanço do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública aponta diminuição nas taxas de criminalidade – queda de 28,8% nos roubos e de 44,7% nos homicídios de setembro a novembro, em relação ao mesmo período de 2018. Isoladamente, Cariacica teve resultados bem mais modestos que a média do programa na redução dos assassinatos, apenas 9,5%.
Para os mais apressados, isso poderia indicar a inocuidade da ação dos militares e até mesmo do projeto na reversão do quadro de violência. Mas o programa só vai mostrar a que veio quando a presença do Estado em Cariacica se der não por meio de agentes nas ruas, mas por políticas estruturantes nas áreas de educação, habitação, emprego, cultura e esporte.

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Está na carta de intenções, inclusive com aporte de R$ 4 milhões para serem investidos nos seis primeiros meses. Em termos práticos, o dinheiro vai financiar, por exemplo, um espaço de qualificação para jovens na área de tecnologia e a implantação da Casa da Mulher, referência para as vítimas de violência buscarem apoio. É pouco, mas o rumo está certo.
Estudo coordenado pelo Instituto Federal do Espírito Santo para subsidiar o programa nacional na cidade forneceu as pistas para as ações. Segundo o Diagnóstico Socioterritorial da Segurança Pública em Cariacica, os problemas para a persistência da criminalidade são a desocupação de jovens; a gravidez na adolescência, que leva ao abandono escolar; e a falta de acesso a esporte, lazer e educação.
Não é nenhuma novidade, mas é essencial que se tenha um mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade para que as estratégias tenham êxito. Não há proteção policial que baste sem proteção social, porque não há paz possível sem cidadania.

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