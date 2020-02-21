Força integrada para o Brasil retomar obras públicas paralisadas

Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha: Obras federais paradas no ES Crédito: Fernando Madeira

O “Destrava” visa integrar, em um esforço conjunto, todas as instituições públicas envolvidas no processo de contratação e controle de obras públicas no Brasil para encontrar soluções capazes de propiciar a retomada das 14 mil obras inacabadas. Estima-se que essas obras representam investimentos que superam os R$ 200 bilhões que se encontram paralisados sem que os brasileiros deles usufruam, seja na forma de empregos gerados na construção ou dos benefícios econômicos e sociais que as obras, quando concluídas, possam proporcionar.

Basta lembrar que entre essas obras paradas – que no Espírito Santo são 224 – estão creches, escolas, unidades de saúde, equipamentos agrícolas, pavimentação de ruas e rodovias e manejo de águas pluviais que poderiam evitar muitas das enchentes que tantos prejuízos causaram à população neste verão. Causa indignação quando se sabe, como foi constatado por auditoria do TCU, que algumas dessas obras se encontram paralisadas há quase duas décadas.

Entre as instituições mobilizadas por Tofolli para atuarem no "Destrava" estão o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Ministério da Infraestrutura, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Advocacia-Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU). Essas instituições formam o Comitê Executivo Nacional para Apoio à Solução das Obras Paralisadas que coordenará as ações.

O "Destrava" foi lançado em Goiânia porque Goiás é o Estado onde será realizado o primeiro projeto-piloto do programa. O projeto-piloto servirá para testar a eficácia das ações desenvolvidas. Se alcançar o resultado esperado, a metodologia empregada será replicada nos demais Estados da federação.

No diagnóstico preliminar que serviu de base para o lançamento do programa, os principais motivos que levaram à paralisação das obras são razões técnicas, erros de projeto e abandono da obra pela empresa contratada. A Transparência Brasil acrescenta entre os motivos a falta de planejamento e de controle por parte dos poderes públicos.