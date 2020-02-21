Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Força integrada para o Brasil retomar obras públicas paralisadas
Pelo fim da paradeira

Força integrada para o Brasil retomar obras públicas paralisadas

O “Destrava” visa integrar, em um esforço conjunto, todas as instituições públicas envolvidas no processo de contratação e controle de obras públicas no Brasil para encontrar soluções capazes de propiciar a retomada das 14 mil obras inacabadas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

21 fev 2020 às 05:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha: Obras federais paradas no ES Crédito: Fernando Madeira
Não ganhou a repercussão que merece o anúncio, na última segunda-feira (17), do lançamento do “Destrava”, o Programa Integrado para Retomada de Obras, feito pelo presidente do STF Dias Toffoli. Ganharam mais destaques no noticiário o disse-me-disse da política brasiliense, que só serve para alimentar as fofocas e os bate-bocas que nada acrescentam ao desenvolvimento do país.
O “Destrava” visa integrar, em um esforço conjunto, todas as instituições públicas envolvidas no processo de contratação e controle de obras públicas no Brasil para encontrar soluções capazes de propiciar a retomada das 14 mil obras inacabadas. Estima-se que essas obras representam investimentos que superam os R$ 200 bilhões que se encontram paralisados sem que os brasileiros deles usufruam, seja na forma de empregos gerados na construção ou dos benefícios econômicos e sociais que as obras, quando concluídas, possam proporcionar.

Veja Também

ES e MG vão se unir para destravar obras e R$ 45 bilhões em investimentos

Toffoli lança projeto piloto para destravar obras paradas

Veja a lista com todas as obras federais paradas no Espírito Santo

Basta lembrar que entre essas obras paradas – que no Espírito Santo são 224 – estão creches, escolas, unidades de saúde, equipamentos agrícolas, pavimentação de ruas e rodovias e manejo de águas pluviais que poderiam evitar muitas das enchentes que tantos prejuízos causaram à população neste verão. Causa indignação quando se sabe, como foi constatado por auditoria do TCU, que algumas dessas obras se encontram paralisadas há quase duas décadas.
Entre as instituições mobilizadas por Tofolli para atuarem no "Destrava" estão o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Ministério da Infraestrutura, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Advocacia-Geral da União (AGU) e Controladoria-Geral da União (CGU). Essas instituições formam o Comitê Executivo Nacional para Apoio à Solução das Obras Paralisadas que coordenará as ações.

Veja Também

Obras paralisadas são reflexo da incompetência da máquina pública

Estado tem R$ 1,2 bilhão em obras paralisadas

O "Destrava" foi lançado em Goiânia porque Goiás é o Estado onde será realizado o primeiro projeto-piloto do programa. O projeto-piloto servirá para testar a eficácia das ações desenvolvidas. Se alcançar o resultado esperado, a metodologia empregada será replicada nos demais Estados da federação.
No diagnóstico preliminar que serviu de base para o lançamento do programa, os principais motivos que levaram à paralisação das obras são razões técnicas, erros de projeto e abandono da obra pela empresa contratada. A Transparência Brasil acrescenta entre os motivos a falta de planejamento e de controle por parte dos poderes públicos.

Veja Também

Um alerta para o ES, que pretende criar uma universidade estadual

Bailes clandestinos no ES são a nova versão dos rolezinhos

Fica a esperança de que o "Destrava" venha a alcançar os objetivos que fundamentam a sua criação, sem repetir o fracasso de tentativas anteriores que não tiveram os resultados esperados como a comissão de obras inacabadas do Congresso que funcionou em 1995.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados