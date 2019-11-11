"Foi sofrida essa espera", comenta leitora sobre nova Leitão da Silva

Após cinco anos de obras e muitos atrasos, a nova Avenida Leitão da Silva, em Vitória, vai ser inaugurada no dia 24 de novembro. A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais.
As obras começaram no ano de 2014, com previsão inicial para término em meados de 2015. Com novos canteiros centrais e ciclovia, a pista já está quase toda liberada para o fluxo de veículos.
O atraso nas obras gerou um prejuízo muito grande para o comércio na região. Nos últimos anos, 42 lojas foram fechadas e mais de 200 funcionários foram demitidos.
O anúncio da inauguração da obra teve repercussão entre os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:
Duas ciclovias centrais? Sem vagas? Ótimo para o comércio… eu que não vou a Vitória nessa região fazer compras. (Rafael Gama Matos)
Ficou ótimo, governador Casagrande! (Jessenilda Silveira da Silva)
Já passou da hora, viu. Mas infelizmente muitos comércios deixaram de existir por tantos prejuízos causado por esse atraso. Com as obras paradas e difícil acesso a muita lojas, ficaram à mercê da bandidagem que se encontra ao redor. É lamentável. Tantos milhões investidos nessa obra, por tantos anos parada, e nossa segurança pública precária, né? A violência só está aumentando e muitas vezes saímos de casa pedindo a Deus para voltar. (Dri L. Souza)
O problema nem é a obra não, e sim a região que a Leitão da Silva corta, cercada de bairros violentos, como São Benedito, Gurigica, Itararé, o que afastou os empresários, que preferiram abrir lojas em outro local, como uma rede de supermercados que tinha loja na avenida saiu fora e abriu loja na Praia da Costa. (Sabrina Trancoso)
Até que enfim! Só achei desnecessário ter que andar quilômetros para atravessar a rua por causa das grades, por isso que já estão quebrando para atravessar. (Victor Kaue)
Caminhando por toda a avenida, se observa pequenos problemas a resolver. (Mauro Silva)
Que bom. Demorou, mas terminou. Vai melhorar para todos. (Adriano Sante Nascimento)
Será inaugurada em novembro? De qual ano? (Mauro Brandao)
Desde quando eu me conheço por gente essa obra está acontecendo. (João Paulo Merlo)
Nessa ciclovia, você vai entrar de bicicleta de um lado e sair a pé do outro. (Felipe Pretti)
Até que enfim! Difícil até de dar parabéns… Foi sofrida essa espera. (Luciana Sacht Balbi)
Só quem mora nos entornos ou tem/tinha comércio por ali sabe o inferno que foi essa obra. A avenida está ótima… (Daniela Costa Ancesqui)