Fofoca: hábito de falar dos outros tem algum aspecto positivo?

Nesta edição do CBN e a Família, o assunto é fofoca! O hábito é intensamente arraigado na sociedade brasileira, afinal, somos pessoas curiosas. Mas e o teor da fofoca, é sempre maledicente? Ou existe fofoca positivo? A análise fica por conta de Adriana Müller, que aponta que sim, existe fofoca boa e fofoca ruim. "Fofoca boa gera vínculo de confiança.
CBN e a Familia - 21-01-21.mp3
A ruim revela desrespeito", explica a comentarista, que memora uma máxima: "Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Paulo do que de Pedro". Ouça!