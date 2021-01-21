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Atenção com a intenção

Fofoca: hábito de falar dos outros tem algum aspecto positivo?

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:36

Publicado em 

21 jan 2021 às 16:36
O assunto é fofoca! Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, o assunto é fofoca! O hábito é intensamente arraigado na sociedade brasileira, afinal, somos pessoas curiosas. Mas e o teor da fofoca, é sempre maledicente? Ou existe fofoca positivo? A análise fica por conta de Adriana Müller, que aponta que sim, existe fofoca boa e fofoca ruim. "Fofoca boa gera vínculo de confiança.
CBN e a Familia - 21-01-21.mp3
A ruim revela desrespeito", explica a comentarista, que memora uma máxima: "Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Paulo do que de Pedro". Ouça!

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