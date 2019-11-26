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Leonel Ximenes

Fla vai fazer a final do Brasileiro Sub-20 no Kleber Andrade

O time decide a competição com o Palmeiras no domingo dia 1º de dezembro,

Públicado em 

26 nov 2019 às 17:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Time do Fla que jogou no Kleber Andrade contra o Corinthians: empate levou o rubro-negro à final Crédito: CBF
Festa rubro-negra no Espírito Santo. Será no Estádio Kleber Andrade o jogo de volta da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Flamengo e Palmeiras. A confirmação do local foi feita há pouco pelo secretário estadual de Esporte, Júnior Abreu, com a CBF. O primeiro jogo da final será quinta-feira (28), às 18h30, no Pacaembu, em São Paulo.
O jogo no Klebão ainda não tem horário e preço dos ingressos definidos. A torcida do Flamengo certamente vai lotar o estádio para empurrar os garotos para mais um título depois que os profissionais conquistaram a Libertadores e o Brasileirão. Haja festa.
O Kleber Andrade é pé-quente para o Flamengo. Na semifinal, o time carioca empatou com o Corinthians por zero a zero e se classificou à final do Brasileirão Sub-20.

MUDANÇA DE LOCAL

Alguns internautas observaram que o jogo de volta, no site da CBF, estava marcado para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. De fato, até ontem (25) à noite estava. Mas hoje (26), conforme a coluna antecipou, a partida foi transferida pela Confederação para o Kleber Andrade, em Cariacica.
Documento que mostra que final do jogo do Fla será no Kleber Andrade Crédito: CBF

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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