Fla vai fazer a final do Brasileiro Sub-20 no Kleber Andrade

Time do Fla que jogou no Kleber Andrade contra o Corinthians: empate levou o rubro-negro à final Crédito: CBF

Festa rubro-negra no Espírito Santo. Será no Estádio Kleber Andrade o jogo de volta da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 entre Flamengo e Palmeiras. A confirmação do local foi feita há pouco pelo secretário estadual de Esporte, Júnior Abreu, com a CBF. O primeiro jogo da final será quinta-feira (28), às 18h30, no Pacaembu, em São Paulo.

O jogo no Klebão ainda não tem horário e preço dos ingressos definidos. A torcida do Flamengo certamente vai lotar o estádio para empurrar os garotos para mais um título depois que os profissionais conquistaram a Libertadores e o Brasileirão. Haja festa.

O Kleber Andrade é pé-quente para o Flamengo. Na semifinal, o time carioca empatou com o Corinthians por zero a zero e se classificou à final do Brasileirão Sub-20.

MUDANÇA DE LOCAL

Alguns internautas observaram que o jogo de volta, no site da CBF, estava marcado para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. De fato, até ontem (25) à noite estava. Mas hoje (26), conforme a coluna antecipou, a partida foi transferida pela Confederação para o Kleber Andrade, em Cariacica.

Documento que mostra que final do jogo do Fla será no Kleber Andrade Crédito: CBF