Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Fim de semana sem surpresa nos Estaduais
ARQUIBANCADA CBN

Fim de semana sem surpresa nos Estaduais

Em partida realizada no estádio São Januário, o Vasco venceu o Nova Iguaçu por 4 a 2.

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 17:57

Publicado em 

22 jan 2018 às 17:57
Apesar da polêmica na política, diferentemente do que aconteceu na última quinta-feira (18), o Vasco conseguiu sair vitorioso. Em partida realizada no estádio São Januário, a equipe venceu o Nova Iguaçu por 4 a 2. A vitória do Vasco assim como a do Flamengo e dos outros clubes grandes nos estaduais são os destaques desta edição do quadro Arquibancada CBN. Confira!
PELO BRASIL
SP
São Caetano 0x4 Corinthians
Botafogo-SP 0x1 Palmeiras
São Paulo 0x0 Novorizontino
MG
Caldense 0x0 Cruzeiro
Atlético 3x0 Democrata-GV
URT 1x1 América
RS
Grêmio 3x5 Caxias
Novo Hamburgo 0x3 Internacional
JOGO DA SEGUNDA-FEIRA
Santos x Bragantino – 20h – Vila Belmiro
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados