Fim de semana sem surpresa nos Estaduais

Apesar da polêmica na política, diferentemente do que aconteceu na última quinta-feira (18), o Vasco conseguiu sair vitorioso. Em partida realizada no estádio São Januário, a equipe venceu o Nova Iguaçu por 4 a 2. A vitória do Vasco assim como a do Flamengo e dos outros clubes grandes nos estaduais são os destaques desta edição do quadro Arquibancada CBN. Confira!
PELO BRASIL
SP
São Caetano 0x4 Corinthians
Botafogo-SP 0x1 Palmeiras
São Paulo 0x0 Novorizontino
MG
Caldense 0x0 Cruzeiro
Atlético 3x0 Democrata-GV
URT 1x1 América
RS
Grêmio 3x5 Caxias
Novo Hamburgo 0x3 Internacional
JOGO DA SEGUNDA-FEIRA
Santos x Bragantino – 20h – Vila Belmiro