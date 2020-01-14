Fim de semana com curso de arte circense em Vila Velha

Companhia Gente do Céu! Crédito: Ricardo Medeiros

Neste final de semana - dias 17, 18 e 19 de janeiro - a Companhia Gente do Céu! vai promover o Casacéu!, um curso intensivo de circo em que serão oferecidas aulas de acrobacias, aéreos, palhaçaria, malabares, dança e teatro, além de workshop de maquiagem artística.

O intuito desse encontro vai além de transmitir conhecimento na área do circo: é proporcionar um ambiente agradável de compartilhamento de experiências e pensar artístico, dizem os integrantes do grupo cristão. Por isso também promoverá um sarau de apresentações e rodas de conversa sobre arte, criatividade e fé.

Inspirado no famoso Cirque du Soleil, que sempre tem um enredo por trás de cada apresentação, o grupo de jovens Gente do Céu! promove, além do curso, intervenções artísticas nas ruas, em praças e igrejas.

Com saltos no ar, acrobacias no tecido e malabarismo, os integrantes da companhia capixaba estão promovendo espetáculos para arrecadar dinheiro e montar um circo onde poderão ensinar seu ofício a meninos e meninas de comunidades carentes.

A ideia surgiu a partir do momento que ganharam um terreno, para que tivessem um lugar para fazer seus ensaios, treinar novos movimentos e ampliar o atendimento a crianças.

"O sonho era ter uma lona e abrir esse espaço para compartilhar o que sabemos com a comunidade. Além da arte circense para as crianças, a ideia é que o local também possa servir para a realização de cursos de qualificação, como artesanato, para os pais", conta Paulo Henrique Vieira Dias, diretor do grupo e trapezista.

A proposta é que, por intermédio da escola-circo, as crianças tenham uma experiência lúdica e também encontrem um estímulo para os estudos, uma vez que, para fazer as aulas, será preciso estar bem na escola ou, também ali sob a lona, fazendo atividades de reforço de aprendizagem.