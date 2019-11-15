Filmes no streaming para curtir o feriadão

O tempo chuvoso não está colaborando para grandes aventuras neste feriado de 15 de novembro - mesmo se estivesse também, tem muita gente que prefere ficar em casa, maratonar séries ou assistir a filmes escondidos nos catálogos dos serviços de streaming. É para você, que vai ficar em casa no feriado por falta de opção, grana ou opção mesmo, que preparei esta lista com alguns filmes bem legais disponíveis na Netflix.
Alguns são relativamente conhecidos e passaram nos cinemas por aqui, mas outros, como "Sing Street", quase não tiveram destaque e/ou divulgação. São sete filmes distintos entre dramas, comédias musicais, animação emocionante, terror... A seleção, garanto, é boa. Confira as dicas, pegue a pipoca e boa sessão.
O Bar
Dirigido por John Carney, (dos ótimos “Apenas uma Vez” e “Mesmo Se Nada Der Certo”, além da série “Modern Love”), “Sing Street - Música e Sonho” foi indicado ao Globo de Ouro, mas não teve o reconhecimento devido. O filme se passa em 1985, durante uma crise econômica na Irlanda. O jovem Conor se apaixona pela nova vizinha e a convida para o clipe de sua banda. Só falta a banda. Ótima comédia sobre amadurecimento e com trilha sonora impecável.
Indicado a quatro Oscar em 2017 (Melhor Filme, Ator Coadjuvante, Roteiro Original e Edição), "A Qualquer Custo", de David Mackenzie acompanha dois irmãos em um esquema criminoso para salvar o rancho da família. Um faoreste contemporâneo com boa dose dramática, ação, ótimas atuações e fotografia incrível. O roteiro é bem desenvolvido com assuntos de família, tradição, racismo e capitalismo. Imperdível, de verdade.
Indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2018, a animação acompanha uma jovem afegã crescendo num país comandado pelo Talibã. Quando seu pai é preso, ela corta o cabelo e passa a viver como um menino para sustentar a família. Frente à dura realidade, a jovem cria histórias fictícias para superar as adversidades. Uma animação comovente, emocionante e até bem tensa.
Talvez o filme com o pior título em português nos últimos anos, "Shaun of the Dead", o tal "Todo Mundo Quase Morto", nada tem a ver com uma comédia pastelão, como o título sugere. O filme que deu fama ao diretor Edgar Wright acompanha Shaun (Simon Pegg) em uma jornada para reconquistar sua ex-namorada. O problema é que eles estão no meio de um apocalipse zumbi. Um filme divertido e inteligente.
Não é o melhor filme argentino ou do Ricardo Darín, mas "Neve Negra" ainda é um bom filme. Darín vive um sujeito acusado de matar o irmão quando adolescente. Quando o pai dele morre, seu outro irmão e a esposa vão até ele para convencê-lo a abrir mão da herança do velho. Um bom thriller com carga emocional e mistério.
Brasileiro adora filme de terror, mas este foi pouco visto por aqui. Menos badalado que seus pares da produtora A24 ("Hereditário", "A Bruxa", "Midsommar"), "Ao Cair da Noite" mostra um mundo pós-apocalíptico, dominado por uma praga, no qual uma família bem vive numa casa misteriosa até a chegada de uma nova família procurando refúgio. Uma tensa, misteriosa e aterrorizante história de sobrevivência, um filme sutil, mas que deixa reflexões.
Um bar decadente, um dia normal em Madri, até que um barulho de tiro irrompe os barulhos da cidade e um corpo surge na frente do tal bar. O corpo desaparece, mas outros logo surgem (e se vão) rapidamente. Um atentado terrorista? O fim do mundo? O que está acontecendo? Dentro do bar, confusões, acusações e paranoia. Uma comédia um tanto peculiar do diretor espanhol Alex de la Iglesia