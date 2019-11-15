Filmes no streaming para curtir o feriadão

O Bar

Dirigido por John Carney, (dos ótimos “Apenas uma Vez” e “Mesmo Se Nada Der Certo”, além da série “Modern Love”), “Sing Street - Música e Sonho” foi indicado ao Globo de Ouro, mas não teve o reconhecimento devido. O filme se passa em 1985, durante uma crise econômica na Irlanda. O jovem Conor se apaixona pela nova vizinha e a convida para o clipe de sua banda. Só falta a banda. Ótima comédia sobre amadurecimento e com trilha sonora impecável.

Indicado a quatro Oscar em 2017 (Melhor Filme, Ator Coadjuvante, Roteiro Original e Edição), "A Qualquer Custo", de David Mackenzie acompanha dois irmãos em um esquema criminoso para salvar o rancho da família. Um faoreste contemporâneo com boa dose dramática, ação, ótimas atuações e fotografia incrível. O roteiro é bem desenvolvido com assuntos de família, tradição, racismo e capitalismo. Imperdível, de verdade.

Indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2018, a animação acompanha uma jovem afegã crescendo num país comandado pelo Talibã. Quando seu pai é preso, ela corta o cabelo e passa a viver como um menino para sustentar a família. Frente à dura realidade, a jovem cria histórias fictícias para superar as adversidades. Uma animação comovente, emocionante e até bem tensa.

Talvez o filme com o pior título em português nos últimos anos, "Shaun of the Dead", o tal "Todo Mundo Quase Morto", nada tem a ver com uma comédia pastelão, como o título sugere. O filme que deu fama ao diretor Edgar Wright acompanha Shaun (Simon Pegg) em uma jornada para reconquistar sua ex-namorada. O problema é que eles estão no meio de um apocalipse zumbi. Um filme divertido e inteligente.

Não é o melhor filme argentino ou do Ricardo Darín, mas "Neve Negra" ainda é um bom filme. Darín vive um sujeito acusado de matar o irmão quando adolescente. Quando o pai dele morre, seu outro irmão e a esposa vão até ele para convencê-lo a abrir mão da herança do velho. Um bom thriller com carga emocional e mistério.

Brasileiro adora filme de terror, mas este foi pouco visto por aqui. Menos badalado que seus pares da produtora A24 ("Hereditário", "A Bruxa", "Midsommar"), "Ao Cair da Noite" mostra um mundo pós-apocalíptico, dominado por uma praga, no qual uma família bem vive numa casa misteriosa até a chegada de uma nova família procurando refúgio. Uma tensa, misteriosa e aterrorizante história de sobrevivência, um filme sutil, mas que deixa reflexões.