Fila por cirurgias escancaram problemas graves da saúde pública

Pedrina, 81, teve outro problema de saúde e voltou para a fila de espera da cirurgia nos olhos Crédito: Carlos Alberto Silva

A aposentada Pedrina Marcelina dos Santos Coutinho, de 81 anos, enfrenta uma situação desesperadora. A cada dia fica mais difícil para ela enxergar, e o medo de ficar cega não a deixa em paz. Diagnosticada há dois anos com catarata, ela é uma das milhares de pessoas que esperam por cirurgias no Espírito Santo.

Ao lado dela na fila para avaliação de um especialista que vai definir se há ou não necessidade de operação estão outras 16 mil pessoas. A maior parte das pessoas que aguardam o parecer, segundo a Sesa, não precisa enfrentar nenhum procedimento. O problema é que a fila não anda, e a agonia da espera pode demorar um ano e meio. Enquanto isso, a solução para quem realmente necessita de um cirurgião não vem, muitos vezes agravando o estado dos pacientes. É o caso de Pedrina, aliás, cujo quadro já evoluiu para glaucoma. O drama de dona Pedrina, infelizmente, é muito comum no sistema público de saúde capixaba.. A maior parte das pessoas que aguardam o parecer, segundo a Sesa, não precisa enfrentar nenhum procedimento. O problema é que a fila não anda, e a agonia da espera pode demorar um ano e meio. Enquanto isso, a solução para quem realmente necessita de um cirurgião não vem, muitos vezes agravando o estado dos pacientes. É o caso de Pedrina, aliás, cujo quadro já evoluiu para glaucoma.

Essa fila virtual – invisível para a maioria das pessoas, já que não causa aglomerados em frente a postos de saúde – escancara uma série de problemas graves no atendimento pleno à população. Começa com a falta de recursos e de médicos, mas passa também por falhas de gestão.

Se 70% das pessoas não precisariam estar disputando a atenção do especialista, como a Sesa afirma, algo falhou antes de os pacientes chegarem ali. A falta de cirurgia é péssima, mas a simples espera por um diagnóstico também é dolorida. Há brechas na informação, na orientação e no atendimento inicial.