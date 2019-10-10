  Festas e forró no final de semana (11 a 13/10) da Fluente
Festas e forró no final de semana (11 a 13/10) da Fluente

Pop e funk na sexta, festa com drag queens no sábado, e forró no domingo vão agitar a casa em Jardim da Penha

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 12:36

Publicado em 

10 out 2019 às 12:36
Fluente Crédito: Assessoria Antimofo
A Fluente fica na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Sexta, 11/10, às 21h.

Atrações:

"Kengaral", com os DJs Bruna Curty , Carol da Hora , Daniel Temponi , Thainan Pablo , Philipa Lohan, Guilherme Balestrero e Bruno Donat.

Quanto?

R$ 25.

Sábado, 12/10, às 21h.

Atrações:

"Baile das Bonecas", com as DJs Philipa, Yasmim Tavares, Juliana Pegnor, Nytiza, AKikoko, Penélope, Samantha Brocks, Bonini e Kulza.

Quanto?

R$ 15 (100 primeiros que doarem brinquedos em bom estado); R$ 30 (após os 100 primeiros).

Domingo, 13/10, às 18h.

Atrações:

"Arrastapé da Ilha", com #ForróSession com os músicos Isaac do Acordeon, Luiz Marreta, Vinicius Bemtivi, Higo Mafuá, João Victor do Acordeon e Gustavo Pingo.

Quanto?

R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30).

