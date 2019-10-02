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  • Festa “Toca o Berrante Aê” anima a noite do Triângulo na sexta (04/10)
Festa

Festa “Toca o Berrante Aê” anima a noite do Triângulo na sexta (04/10)

O Wanted recebe a festa que terá shows de Felipe Brava e Diego Santana

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 13:01

Publicado em 

02 out 2019 às 13:01
Felipe Brava Crédito: Fillipe Leal

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 21h.

Onde?

Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. 

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Informações:

(27) 99824-0486.

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