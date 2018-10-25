Festa para Bolsonaro na Praça do Papa terá dois trios e fogos

Adepto de Bolsonaro participa de manifestação em favor do presidenciável na Praça do Papa Crédito: Gazeta Online

O deputado federal Manato (PSL) prefere falar em “acompanhamento da apuração”, mas a estrutura que está sendo montada para a noite de domingo na Praça do Papa é para comemorar a eventual vitória de Bolsonaro na eleição presidencial. A festa terá um palco de 120 m2, telão de led com exibição, em tempo real, da apuração dos votos, dois trios elétricos, pelo menos duas bandas e 60 banheiros químicos.

Comes e bebes

Em um dos trios, restrito a convidados do PSL, terá maquiador e serão servidos salgadinhos, refri, água e suco. “Bebida alcoólica, só se alguém levar porque eu não bebo”, diz Manato. Para o público estarão disponíveis sete food-trucks (pagos). Vídeos com cenas da campanha do presidenciável no Estado também serão exibidos.

Sem previsão

O PT, por sua vez, ainda não preparou nada para domingo, após a eleição. “Ainda não combinamos nada Quando é [eleição] estadual, sempre vamos ao TRE”, explica João Coser, presidente estadual do partido.

A dúvida

Apoiadores de Bolsonaro vão fazer hoje, às 15h30, um “ato pela paz” em frente ao TRE. Um dos lemas do grupo é “a luta do bem contra o mal”. A Aliás, quem é o bem e quem é o mal?

I love Colatina

O prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido), será entrevistado hoje, às 18h, por uma emissora de Toronto (Canadá).

Fora da lista

Santuzza da Costa Pereira desistiu de concorrer à eleição para formar a lista tríplice para o cargo de procurador-geral do Estado. Ela alega que já está concorrendo à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo.

Dentro e fora

Três procuradores continuam no páreo para a eleição nos dias 29 a 31 de outubro: José Fernando Vescovi, Luiz Colnago Neto e Arlette Uliana. O governador eleito Renato Casagrande já avisou que vai ignorar a lista e que seus integrantes não vão ser escolhidos por ele para o cargo.

Doação aprovada

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vitória aprovou ontem a doação da sede do Saldanha da Gama pela prefeitura à Fecomércio.

A tramitação

Hoje, as Comissões de Finanças, de Políticas Urbanas e de Cultura devem aprovar a matéria, que poderá ser votada pelo plenário na semana que vem. Na sede do Saldanha será erguido o Museu da Colonização do ES, que será administrado pelo Sesc.

Tudo misturado

O nome da chapa de oposição que concorre ao comando da OAB-ES é “RenovaOAB”, mas, curiosamente, ela está repleta de ex-aliados de Homero Mafra, o atual presidente.

Homero é tri

Duas chapas disputam a Ordem. Desta vez, d. Homero Mafra III cumpriu a promessa e não vai concorrer para se tornar o d. Homero Mafra IV.

O Itamaraty capixaba

A assessoria do prefeito de Linhares diz que Guerino Zanon e o governador Hartung fizeram “visitas diplomáticas” a uma exportadora de café no Paraná.

Vai encarar?

Do (ainda) senador Magno Malta (PR-ES) fazendo campanha para Bolsonaro em Cuiabá (MT): “Nós vamos ter um presidente homem, com sangue nos olhos”.

Ah, bom

A assessoria do prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto, diz que ele não ameaçou deixar o cargo, como saiu ontem na coluna. Segundo a assessoria, o prefeito disse que, para realizar as mudanças necessárias no município, seria preciso mais do que o trabalho como gestor, e sim, de um desafio pessoal.

A gente já sabia

Segundo a revista Veja, o Convento da Penha está entre os 10 monumentos turísticos mais queridos do Brasil. E viva Nossa Senhora da Penha!

De volta às origens

Apesar de ser o mentor do único prefeito petista do Estado (o de Barra de São Francisco), o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) vai de Bolsonaro neste segundo turno.

Para dar sorte

Repetindo o que fizeram no primeiro turno, o presidente do TRE, Annibal de Rezende Lima, aceitou o convite e vai visitar a Sesp no domingo, dia da eleição. À noite, é o secretário de Segurança, Nylton Rodrigues, que vai acompanhar a apuração no Tribunal.

Alô, eleitor!