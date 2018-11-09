Festa de R$ 30 mil é adiada por causa da chuva

Avenida Lindenberg, na entrada do bairro Alvorada, em Vila Velha, atingida pelo alagamento. Crédito: Caíque Dias

Um grande evento de premiação promovido pelas cooperativas capixabas teve que ser transferido para o dia 29. O adiamento da festa, que seria realizada ontem à noite numa casa de shows de Vitória, causou uma perda de R$ 30 mil à Organização das Cooperativas Brasileira (OCB-ES). Mas o prejuízo com comidas, bebidas, música, decoração e locação do espaço não tem como recuperar mais.

Água nas urnas

Prefeitos da Grande Vitória que estavam no exterior no período das enchentes não conseguiram mais se eleger a nada. Aconteceu com Neucimar Fraga (China) e Rodney Miranda (EUA). O prefeito Luciano Rezende está na Califórnia, EUA. Será que a tradição vai prevalecer?

Agora? Glub!

O governo do Estado promete investir R$ 8,2 milhões em obras de prevenção de alagamentos em Cariacica.

Meia-roda

Além dos alagamentos e dos inúmeros buracos, a pouca habilidade dos motoristas para trafegar em dia de chuva contribuiu para os engarrafamentos na Grande Vitória.

Apagão na ilha

O caos provocado pela chuva não poupa ninguém – até os bacanas sofreram. Na noite de quinta, cinco ruas na Ilha do Frade ficaram sem energia por mais de três horas. A EDP, acionada, disse que a equipe de plantão não conseguia chegar ao bairro por causa dos engarrafamentos.

Depende de Pedro

Dono de uma barbearia próximo ao Terminal de Vila Velha mandou ontem bem cedo mensagens para os seus clientes lamentando que não funcionaria ontem. Ele disse que reabriria hoje. Depende de São Pedro.

Excesso de umidade

Passageira de um voo que saiu com mais de duas horas de atraso, na noite de quinta, de Vitória para Guarulhos, disse que o avião fedia a mofo.

Nem helicóptero

O governador Hartung tinha uma visita agendada para Alegre ontem. Teve que desmarcar e se concentrar na articulação do governo para enfrentar o caos da chuva.

Nem indústria

A direção da Findes também cancelou uma entrevista, ontem, sobre o desempenho do setor industrial no Estado.

Nas alturas

Quem conseguiu pegar um carro de aplicativo, na quinta-feira, pagou muito caro pelo serviço. Leitora conta que, de Bento Ferreira até Mata da Praia, a corrida custou R$ 96. Normalmente, ela gasta de R$ 12 a R$ 16.

Sumiram

Mas a maioria do clientes não conseguiu os carros de aplicativos. Eles deixaram muita gente na mão.

Vasco sofre

O bairro Vasco da Gama, em Cariacica, novamente foi um dos mais afetados pelos alagamentos.

Tempo maluco

A temperatura em torno de 21 graus fez muita gente esquecer que estamos em novembro, mês de muito calor.

Seguiu o líder

O prefeito em exercício de Vitória, Sérgio Sá (PSB), seguiu o roteiro direitinho. A exemplo do prefeito Luciano Rezende (PPS), que está nos EUA há quase duas semanas, o vice fez um vídeo em frente a uma estação de bombeamento da Capital, informando que a central estava escoando as águas acumuladas.

Dois mundos

Os fóruns da Grande Vitória não funcionaram ontem. A maioria dos trabalhadores e empresas do Estado, entretanto, não conseguiu esse privilégio e tiveram que trabalhar normalmente.

Heróis em perigo

Sem proteção alguma, bombeiros entraram nas águas fétidas de Cobilândia, ontem de manhã, para ajudar no socorro às vítimas das enchentes.

Coisa de “jênio”

Fizeram um hospital público municipal em plena área de alagamento em Cobilândia. Será que não sabiam que aquela região é vulnerável?

Alô, São Pedro!