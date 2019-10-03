Festa com sertanejos no Wood's na sexta (04/10)

Quando?
Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 23h.
Onde?
Wood’s Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
R$ 40
Informações:
(27) 99889-0278.
Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 11:32
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta