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  • Festa com sertanejos no Wood's na sexta (04/10)
Balada

Festa com sertanejos no Wood's na sexta (04/10)

A noite terá shows com Higino & Gabriel, Bruno & Lucas e DJ Bruno Fischer.

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 11:32

Publicado em 

03 out 2019 às 11:32
Higino e Gabriel Crédito: João Araújo

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 23h.

Onde?

Wood’s Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Quanto?

R$ 40

Informações:

(27) 99889-0278.

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