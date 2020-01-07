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Show

Ferrugem, Pocah e Banda Eva agitam Guarapari na sexta-feira (10)

A noite no Multiplace Mais, em Guarapari, será embalada ao som de muito samba, pagode, funk e axé.

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 17:00

Publicado em 

07 jan 2020 às 17:00
A cantora Pocah vai levar o seu Funk Pop para Guarapari em show no Multiplace Mais. Crédito: Rodolfo Magalhães
  • FERRUGEM, POCAH E BANDA EVA - THE BEST SUMMER OF YOUR LIFE
  • Quando: 10/01/2020, às 21h.
  • Onde: Multiplace Mais, R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.
  • Ingresso: R$ 80 (2° lote, meia, front Stage), R$ 110 (2° lote, meia, camarote 2). Mesa para 4 pessoas (1° lote, único): Bronze a R$ 600, Prata a R$ 700 e Ouro a R$ 800. Meia solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2k de alimento não perecível, ou 1 agasalho, ou 1 brinquedo em bom estado, ou 1 lata de leite em pó, ou fralda infantil/geriátrica. 
  • Venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Loja Kavera Story e no site https://www.ticketpremium.com.br/Site/Setores/244. 
  • Classificação: Para o evento,16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos.
Banda Eva também embalará a noite de sexta-feira (10), no Multiplace Mias, Guarapari. Crédito: Divulgação Banda Eva

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