Ferração e Majeski, a oposição que não está nas Comissões

Assembleia Legislativa: 19 comissões permanentes e provisórias realizaram 44 audiências públicas, 10 visitas técnicas, 229 reuniões ordinárias e 142 extraordinárias. Crédito: Gazeta Online

Eles são referência da oposição ao governo na Assembleia Legislativa, mas, curiosamente, os deputados Sérgio Majeski (PSDB) e Theodorico Ferraço (DEM) são os únicos que não participam de nenhuma comissão permanente da Casa. E não é por falta de espaço para atuar: a Ales tem 16 comissões desse tipo e pelo menos nove delas têm vagas não preenchidas. Ambos culpam o governo Hartung pela ausência.

Culpa do governo

Majeski afirma que não faz parte de nenhuma comissão porque, segundo ele, foi preterido: “O Palácio Anchieta ordenou à mesa e ao deputado Amaro Neto que eu não fosse colocado em nenhuma comissão”.

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Ferração, por sua vez, afirma que a opção foi sua: “As comissões foram todas montadas no Palácio Anchieta, e eu me recuso a participar disso. Pelo menos economizo a cabeça para que eu não tenha que balançar ‘sim, senhor’”, ironiza.

O balanço

No ano passado, segundo levantamento da assessoria técnica da Ales, as 19 comissões permanentes e provisórias realizaram 44 audiências públicas, 10 visitas técnicas, 229 reuniões ordinárias e 142 extraordinárias.

De olho

A Diretoria de Inteligência da PM está acompanhando as manifestações públicas, inclusive por meio de outdoor, da Associação de Cabos e Soldados. Não estão descartadas punições.

Mais tempo

O novo PDU de Vitória recebeu 57 emendas. Para que sejam realizadas mais audiências públicas, o vereador Mazinho dos Anjos (PSD) pediu que a votação final do projeto passe de 13 de março para o início de abril.

As polêmicas

Algumas emendas estão dando o que falar. Tem uma que isenta de gabarito e altura as construções na região da Praia do Suá; outra que autoriza a abertura de novos postos de combustível na Av. Dante Michelini; e outra que altera (e flexibiliza) o gabarito e altura em Bento Ferreira.

A polêmica

O SPU está pedindo para retirar do projeto do PDU o terreno do campo do Santa Cruz como Zona de Proteção Ambiental (ZPA).

2017 prorrogado

Na prática, o ano iria começar na próxima quinta-feira. Mas, por motivo de força maior (carnaval capixaba, carnaval oficial, Quaresma, Semana Santa, Páscoa, Festa da Penha), vai ficar tudo para abril mesmo.

A 262 municipal

Leitor da coluna observa que não é apenas a BR 262 que está esburacada e desnivelada. Ele aponta (com razão) que as ruas de Vitória estão na mesma situação, precisando de um recapeamento asfáltico urgente.

A Ufes não viu

A Ufes não chegou a apurar a censura aos quadros do Padre Antônio Vieira que estão há mais de 30 anos nos corredores do curso de História. As obras foram encobertas por alunos, com apoio de alguns professores, em protesto contra o sacerdote, acusado de ser “escravocrata”.

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“A Administração Central da Ufes não recebeu nenhuma denúncia formal sobre o assunto”, diz nota da reitoria, que, parece, ignorou as notícias publicadas pela imprensa sobre a censura.

Avanço do retrocesso

Grupos ligados à direita estão marcando para o dia 21 de fevereiro, em frente aos TREs em todo o país, uma manifestação pela volta do voto impresso nas eleições.

Há vaga

Estão abertas até 14 de fevereiro as inscrições para ser preenchida uma vaga na Academia Espírito-santense de Letras (AEL). O escritor Adilson Villaça já se inscreveu.

Tertúlia literária

Neste ano, o presidente da AEL, Francisco Aurélio Ribeiro , pretende fazer uma reunião mensal com os imortais. Em cada uma delas, um escritor vai falar sobre “O que você recomenda ler e por quê?”.

Não, obrigado

O coronel Nylton Rodrigues, comandante-geral da PM, avisa: se o convidarem para ele ser candidato nas eleições deste ano, vai agradecer a lembrança, mas rejeitará o convite.

Procurando

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Itapemirim está passando um pente-fino nos benefícios sociais para a população, como cesta básica e vale-feira.

O que é isso, companheiro?

De um leitor da coluna: “Lula proibido de sair do país: agora ele sente na pele o que é ser um cubano ou um norte-coreano”.

Alô, Ruy Barbosa!