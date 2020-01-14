Férias frustradas? Saiba como se proteger do golpe do aluguel

Durante o verão é comum que, principalmente, famílias ou grupos de amigos aluguem imóveis para passar a temporada mais quente do ano. Mas o que pode parecer algo simples pode se tornar ou pesadelo, já que o ato não está imune a golpes. Pensando nisso, nesta terça-feira no Olho Vivo, o comentarista Luiz Gustavo Tardin explica como evitar cair em golpes de aluguéis de imóveis nas praias. O comentarista aponta ainda como montar um contrato de aluguel de temporada e quais são as medidas a serem tomadas caso o golpe aconteça. Confira!