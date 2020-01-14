Felizes aniversários

Bolo de aniversário Crédito: Unsplash

O mês de janeiro é muuuito especial para mim. Início de muitas coisas novas, inclusive dois aniversários, duas idades. Sim, pois também comemoro aniversário como cadeirante. Exatamente no mesmo dia.

Para alguns, o mês que antecede a data de nascimento é vista como um período ruim, chamado de inferno astral. É o encerramento de um ciclo e talvez por esse motivo, algumas pessoas se sintam tristes. Por outro lado, há quem veja como mais uma etapa concluída e a possibilidade de comemorar a chegada de uma nova idade traz alegria e positividade.

Sobrevivendo ao inferno astral

Mas não se trata somente de ter um olhar positivo sobre a vida. É sobre viver o tal inferno astral com tudo que ele traz, saboreando cada um dos sentimentos. Dúvidas, expectativas, alegrias, decepções, comemorações, saudade, esperança. E, para mim, vem tudo em dobro, pois são dois nascimentos que o 12 de janeiro me traz.

Do primeiro, daquele que consta na certidão de nascimento, sinto o peso da experiência: pelos esquecimentos aleatórios, pela recuperação mais demorada de uma noite mal dormida, pelos meus cabelos brancos, pelos sinais no rosto. Apesar de a idade não combinar muito comigo, o cotidiano me mostra que as contas do tempo estão certas, mesmo eu desejando que estivessem erradas…

A outra idade, a de ser cadeirante, me lembra a juventude. E me permito comer doces sem preocupação de engordar, de virar a noite com os amigos, de não me preocupar com contas a pagar, de correr no calçadão e depois tomar sorvete… E muito mais! Essas são as vantagens de se comemorar dois aniversários, duas idades.

Estou diante de novos ciclos de vida

Todos nós temos os finais de ciclos. São finais e, ao mesmo tempo, momentos preparatórios para o recomeço. E todo esse processo não é dos mais fáceis, pois estamos aprendendo a lidar com coisas ou situações que não conhecemos. E é por isso que fico tão frenética antes dos meus aniversários. Para dominar um pouco a ansiedade nesse período, busco soluções comuns como a meditação, reflexão, musculação, florais, esportes e até um melhor planejamento das minhas atividades diárias.

É importante considerar que muitos ciclos de desafio se repetem e que, quando aceitamos o que passamos como um aprendizado, nos tornamos mais fortes e aptos a vencermos com mais facilidade o que vier.

Desejos de aniversários

Que bons ventos tragam para os meus aniversários muitos abraços acolhedores e um pouco de silêncio para o passeio que farei em minhas lembranças nesse dia. Quero meus cachos dourados soltos ao vento e que haja brisa para saudar meu 12 de janeiro.