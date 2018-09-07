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Marcos Alencar

Feira livre não é lugar de candidato

É nesse santuário da honestidade que políticos de todos os matizes vão buscar possíveis eleitores. Belo contraste. Eles bem que poderiam fazer feira em outra freguesia

Públicado em 

06 set 2018 às 22:57

Colunista

Feira livre - no Dia dos Feirantes, candidatos fizeram o tradicional corpo a corpo nas feiras Crédito: Ricardo Medeiros
*Marcos Alencar
Nas feiras livres o Real não tem plural. Plural é a honestidade dos feirantes. Um amarrado de salsa custa um real. Uma penca de banana-maçã custa 5... real. Mas todos os feirantes são incapazes de ficar com um centavo seu. Aquele centavo que a padaria finge que não lhe deve de troco na feira é coisa sagrada. Parece mentira, mas de uma feita uma feirante saiu correndo atrás de mim para devolver vinte centavos do troco que esqueci de pegar.
E é nesse santuário da honestidade que políticos de todos os matizes vão buscar possíveis eleitores. Belo contraste. Eles, os políticos, que em sua grande maioria não respeitam o dinheiro alheio, bem que poderiam fazer feira em outra freguesia.
Como se sabe, em julho e agosto é tempo das mexericas. O assa-peixe, cuja flor garante às abelhas o mel mais gostoso do planeta, descansa pelo meio do ano e só volta a florir ali pelo mês de outubro. Já políticos, em anos de eleição, brotam naquele espaço como viçosas tiriricas, assim que o mês de agosto começa. Entendem agora por que se diz que agosto é mês de desgosto?
As pragas do Egito – dez ao todo – infernizaram a vida do faraó que escravizava o povo hebreu. De água convertida em sangue, passando pela peste, úlceras, trevas, morte dos primogênitos... Deus pegou pesado, mas não precisava tanto. Um amarrado de políticos, do tipo comum, matava o problema.
Perguntei, de brincadeira, a um amigo na Gurigica, qual a melhor receita para se preparar um político. Disse a ele: “Abóbora é só descascar e cozinhar. E estes vendedores de ilusão?”. Ele, ajeitando os óculos, nem precisou pensar: “A gente frita nas urnas!”.
Nem nesta hora em que invadem um lugar - que definitivamente não é a praça deles, em busca de votos que os empreguem - eles sabem como agir. Chegam em grupinhos, riem muito (claro que é da gente), mas não compram nem um mísero maço de coentro. Pelo menos para enganar a galera. Talvez porque falte um auxílio-hortifrúti. Além de invasores, munhecas!
Fica aqui um conselho para você que tomou ontem a difícil decisão de ser um vegano radical. É melhor dar um pulo no açougue, comprar umas costelinhas de porco e deixar a sua nova opção para a segunda quinzena de outubro. Ou vocês vão se haver com esse bando enchendo o seu saco. Não de verduras, mas de promessinhas e mentirinhas. E eles surgem do nada. De dentro de uma couve-flor, detrás dos milhos verdes, de cima de cada toldo, de dentro de cada carrinho de mão. Fique em casa juntando colesterol que é mais vantagem. E espere essas pragas sumirem do mapa. De preferência, para sempre.
*O autor é cronista

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