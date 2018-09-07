Feira livre não é lugar de candidato

Feira livre - no Dia dos Feirantes, candidatos fizeram o tradicional corpo a corpo nas feiras Crédito: Ricardo Medeiros

*Marcos Alencar

Nas feiras livres o Real não tem plural. Plural é a honestidade dos feirantes. Um amarrado de salsa custa um real. Uma penca de banana-maçã custa 5... real. Mas todos os feirantes são incapazes de ficar com um centavo seu. Aquele centavo que a padaria finge que não lhe deve de troco na feira é coisa sagrada. Parece mentira, mas de uma feita uma feirante saiu correndo atrás de mim para devolver vinte centavos do troco que esqueci de pegar.

E é nesse santuário da honestidade que políticos de todos os matizes vão buscar possíveis eleitores. Belo contraste. Eles, os políticos, que em sua grande maioria não respeitam o dinheiro alheio, bem que poderiam fazer feira em outra freguesia.

Como se sabe, em julho e agosto é tempo das mexericas. O assa-peixe, cuja flor garante às abelhas o mel mais gostoso do planeta, descansa pelo meio do ano e só volta a florir ali pelo mês de outubro. Já políticos, em anos de eleição, brotam naquele espaço como viçosas tiriricas, assim que o mês de agosto começa. Entendem agora por que se diz que agosto é mês de desgosto?

As pragas do Egito – dez ao todo – infernizaram a vida do faraó que escravizava o povo hebreu. De água convertida em sangue, passando pela peste, úlceras, trevas, morte dos primogênitos... Deus pegou pesado, mas não precisava tanto. Um amarrado de políticos, do tipo comum, matava o problema.

Perguntei, de brincadeira, a um amigo na Gurigica, qual a melhor receita para se preparar um político. Disse a ele: “Abóbora é só descascar e cozinhar. E estes vendedores de ilusão?”. Ele, ajeitando os óculos, nem precisou pensar: “A gente frita nas urnas!”.

Nem nesta hora em que invadem um lugar - que definitivamente não é a praça deles, em busca de votos que os empreguem - eles sabem como agir. Chegam em grupinhos, riem muito (claro que é da gente), mas não compram nem um mísero maço de coentro. Pelo menos para enganar a galera. Talvez porque falte um auxílio-hortifrúti. Além de invasores, munhecas!

Fica aqui um conselho para você que tomou ontem a difícil decisão de ser um vegano radical. É melhor dar um pulo no açougue, comprar umas costelinhas de porco e deixar a sua nova opção para a segunda quinzena de outubro. Ou vocês vão se haver com esse bando enchendo o seu saco. Não de verduras, mas de promessinhas e mentirinhas. E eles surgem do nada. De dentro de uma couve-flor, detrás dos milhos verdes, de cima de cada toldo, de dentro de cada carrinho de mão. Fique em casa juntando colesterol que é mais vantagem. E espere essas pragas sumirem do mapa. De preferência, para sempre.