"Fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo" é ignorância econômica

Distribuição de riqueza tem impacto direto na mobilidade social Crédito: Harry Strauss/ Pixabay

Há uma enorme confusão produzida pelos economistas neoliberais (uma contrafacção do liberalismo civilizador) que não reconhecem a existência de dois problemas distintos no processo distributivo: 1º.) a desigualdade de renda entre os homens, que, quando exagerada, cria problemas para a coesão social, e 2º.) a devastadora desigualdade de oportunidades, da qual precisam tomar consciência se quisermos paz.

Analisam a primeira com o índice de Gini, que pensam ser um índice de "bem-estar", quando na realidade mede apenas a "distância" média entre as rendas das pessoas. O índice de Gini pode piorar mesmo quando todos estão melhorando ao mesmo tempo. A fundamental desigualdade de oportunidades, por outro lado, se mede pela mobilidade social (se os filhos têm maior "bem-estar" do que seus pais).

Nos processos de rápido aumento da produtividade geral do trabalho (sinônimo de desenvolvimento econômico), o índice pode crescer, sem indicar piora do bem-estar. Basta perguntar: quem se apropriava do consumo dos bens produzidos no Brasil quando o crescimento do PIB per capita era de 4% ao ano (1947-84)? Todos os brasileiros, ainda que uns mais do que outros.

É estranho que oportunistas esclarecidos continuem acreditando que a política econômica objetivava "fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo". Trata-se de ignorância econômica, pois isso só é possível em um regime do tipo soviético! Foi, apenas, um slogan construído pela esquerda para o debate político, quando ela ainda não havia perdido a sua inteligência. O que interessa é a mobilidade social, e ela melhorou entre 1970-75 (veja Gibbon, V. "Distribuição de renda e mobilidade social: a experiência brasileira", RBE, jul/set, 1979).

O mal-estar que toma conta de toda a civilização não deriva apenas dos males do capitalismo. Ele é mais profundo. É um "malaise" nascido da tomada de consciência de que a virtude social neoliberal vendida como "meritocracia" é uma fraude. A condição necessária para sua existência – a igualdade de oportunidades – não existe.