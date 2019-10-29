Farol Santa Luzia ficará fechado até o dia 19 de dezembro

O Farol Santa Luzia, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, será temporariamente fechado à visitação pública, de 5 de novembro a 19 de dezembro. Segundo o Comando do 1º Distrito Naval e da Capitania dos Portos do Espírito Santo, o monumento receberá obras que darão mais conforto aos visitantes.
A Marinha do Brasil não divulgou quais obras serão feitas. O espaço será reaberto até o dia 20 de dezembro.
O farol foi construído a pedido de João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe e ministro da guerra do Império, em Glasgow (Escócia), no ano de 1870, e trazido para Vila Velha pelo engenheiro Zózimo Barroso.
Entrou em funcionamento em 1871, durante o reinado de D. Pedro II (1840-1889), com o objetivo de orientar as embarcações que chegam aos portos da Grande Vitória.