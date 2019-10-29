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Leonel Ximenes

Farol Santa Luzia ficará fechado até o dia 19 de dezembro

Monumento, que deixa de receber visitas a partir de 5 de novembro, receberá melhorias

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 18:27

Públicado em 

29 out 2019 às 18:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Farol Santa Luzia, que fica na Praia da Costa, foi construído na Escócia e entrou em funcionamento em 1871 Crédito: Setur
Farol Santa Luzia ficará fechado até o dia 19 de dezembro
O Farol Santa Luzia, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, será temporariamente fechado à visitação pública, de 5 de novembro a 19 de dezembro. Segundo o Comando do 1º Distrito Naval e da Capitania dos Portos do Espírito Santo, o monumento receberá  obras que darão mais conforto aos visitantes.
A Marinha do Brasil não divulgou quais obras serão feitas. O espaço será reaberto até o  dia 20 de dezembro.  

HISTÓRIA

O farol foi construído a pedido de João Maurício Wanderley, o Barão de Cotegipe e ministro da guerra do Império, em Glasgow (Escócia), no ano de 1870, e trazido para Vila Velha pelo engenheiro Zózimo Barroso.
Entrou em funcionamento em 1871, durante o reinado de D. Pedro II (1840-1889), com o objetivo de orientar as embarcações que chegam aos portos da Grande Vitória.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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