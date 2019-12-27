Famoso hotel de Vitória ganhará arte capixaba após reforma

A convite da designer de interiores Lia Strauss, que assina o arrojado projeto de reforma do Hotel Senac Ilha do Boi, o artista plástico e designer Ronaldo Barbosa produziu algumas obras para ambientes importantes da empresa. Elas somam, ao todo, dois desenhos com cenas do cotidiano, que já emolduram o piano bar; um painel com nove desenhos, também com temática do dia a dia, que vai ornamentar o restaurante, e um grande painel em mármore e granito, que apresenta iconografias da Grande Vitória como o Convento da Penha, o mar e o Porto, que será afixado na área de acesso ao restaurante.
ENCONTRO
O RÉVEILLON DELES
A nossa dentista e empresária Andressa Hirle foi com o noivo, Josildo Amorim, vai curtir o réveillon sous le ciel de Paris, na França. Volta à Ilha no próximo dia 4. Feliz 2020!
A médica Gláucia Duarte está em Quebec, no Canadá, onde passou o Natal ao lado da filha Paula. A dupla vai vai romper 2020 em Vitória.
Nossa médica cardiologista Patrícia Abaurre vai conferir a chegada de 2020 na África do Sul, ao lado da família.
Flávia e Rodrigo Almeida passarão o réveillon em cruzeiro nas Bahamas.
A virada de Antonio Chalhub será em Ko Phi Phi, na Tailândia.
QUERIDAS DE RR
A VIRADA DE 2020
Bruno Leão e Roger Bongestab vão romper 2020 na Ilha da Madeira, em Portugal.
Munique, na Alemanha, é o destino da virada da nossa médica dermatologista Giane Giro Teixeira.
Murilo e Isabel Murad escolheram Nova York para brindar a chegada de 2020.
VIAGEM
QUE VENHA 2020
Maria Izabel Braga parte para Salinas de Maragogi, em Alagoas, para celebrar a chegada de 2020.
Carmem Dolores e Guilherme Souto brindam a chegada de 2020 ao lado de toda a família em Peracanga, Guarapari.
Rafael Galvêas embarca com sua noiva e família para Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde irão passar a virada de ano.
INAUGURAÇÃO
O CAMARIM DE IVETE
Ivete Sangalo sempre ganha cuidados especiais no Espírito Santo. E no Cafe de La Musique Guarapari não será diferente. O decorador Francisco Mendonça assinará um camarim no estilo tropical chique. Rachel Pires levará seus sublimados mais uma vez para o camarim da estrela, que ganhará ainda o bolo personalizado de Juliana Marculano.
COQUETEL
FÉRIAS IN LOVE
O médico, Wesley Schunk e sua esposa, Carla Murie fazem tour pela Tailândia, Bali, Singapura e as merecidas férias terminam na exuberante Dubai.