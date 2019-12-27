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Renata Rasseli

Famoso hotel de Vitória ganhará arte capixaba após reforma

O designer Ronaldo Barbosa produziu obras para ambientes importantes do Hotel Senac Ilha do Boi

Públicado em 

27 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: divulgação
A convite da designer de interiores Lia Strauss, que assina o arrojado projeto de reforma do Hotel Senac Ilha do Boi, o artista plástico e designer Ronaldo Barbosa produziu algumas obras para ambientes importantes da empresa. Elas somam, ao todo, dois desenhos com cenas do cotidiano, que já emolduram o piano bar; um painel com nove desenhos, também com temática do dia a dia, que vai ornamentar o restaurante, e um grande painel em mármore e granito, que apresenta iconografias da Grande Vitória como o Convento da Penha, o mar e o Porto, que será afixado na área de acesso ao restaurante.

ENCONTRO

Elian Ramile e Juliana Magalhães: noite de moda e arte em Vitória.  Crédito: Mônica Zorzanelli

O RÉVEILLON DELES

A nossa dentista e empresária Andressa Hirle foi com o noivo, Josildo Amorim, vai curtir o réveillon sous le ciel de Paris, na França. Volta à Ilha no próximo dia 4. Feliz 2020!
 A médica Gláucia Duarte está em Quebec, no Canadá,  onde passou o Natal ao lado da filha Paula.  A dupla vai vai romper 2020 em Vitória.
Nossa médica cardiologista Patrícia Abaurre vai conferir a chegada de 2020 na África do Sul, ao lado da família. 
Flávia e Rodrigo Almeida passarão o réveillon em cruzeiro nas Bahamas.
A virada de Antonio Chalhub será em Ko Phi Phi, na Tailândia.

QUERIDAS DE RR

 Luisa e Neusa Mendes Crédito: Mônica Zorzanelli

A VIRADA DE 2020

Bruno Leão e Roger Bongestab vão romper 2020 na Ilha da Madeira, em Portugal. 
Munique, na Alemanha, é o destino da virada da nossa médica dermatologista Giane Giro Teixeira. 
Murilo e Isabel Murad escolheram Nova York para brindar a chegada de 2020. 

VIAGEM

Andressa Hirle e Josildo Amorim: curtindo as belezas de Paris Crédito: Divulgação

QUE VENHA 2020

Maria Izabel Braga parte para Salinas de Maragogi, em Alagoas, para celebrar a chegada de 2020.
Carmem Dolores e Guilherme Souto brindam a chegada de 2020 ao lado de toda a família em Peracanga, Guarapari.
Rafael Galvêas embarca com sua noiva e família para Porto de Galinhas, em Pernambuco, onde irão passar a virada de ano. 

INAUGURAÇÃO

José Augusto Lemos, Claudinei Chamorro Júnior e Mariana Almeida Laperrière:  na inauguração de instituto de saúde Crédito: Preview Comunicação

O CAMARIM DE IVETE

Ivete Sangalo sempre ganha cuidados especiais no Espírito Santo. E no Cafe de La Musique Guarapari não será diferente. O decorador Francisco Mendonça assinará um camarim no  estilo tropical chique.  Rachel Pires levará seus sublimados mais uma vez para o camarim da estrela, que ganhará ainda o bolo personalizado de Juliana Marculano.

COQUETEL

Danielle Epichin, Zezé Monteiro, Virginia Albuquerque e Monika Serrão: noite de moda e arte  Crédito: Mônica Zorzanelli

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FÉRIAS IN LOVE

O médico, Wesley Schunk e sua esposa, Carla Murie fazem tour pela Tailândia, Bali, Singapura e as merecidas férias terminam na exuberante Dubai.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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